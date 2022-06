Nyomás alatt a gabonafeldolgozók

Csupán néhány hét, és hazánkban is megkezdődik az aratás, a gabonafeldolgozók ugyanakkor évtizedek óta nem látott bizonytalansággal várják a betakarítást. Nem újdonság, hogy az orosz–ukrán konfliktus alaposan felbolygatta a gabona világpiaci helyzetét. Bár a termények drágulása már a fegyveres konfliktus kirobbanása előtt is jelentős volt, február közepe óta – amikor is Oroszország megtámadta Ukrajnát – teljesen elszabadult a pokol: az árak kiszámíthatatlanul mozognak, napról napra s gyakran percről percre változnak. A világpiac minden háborúval kapcsolatos hírre azonnal reagál. Nem csoda hát, ha a feldolgozóipar szereplői­ben némi félelem uralkodik az idei aratási szezon miatt.

Pótsa Zsófia, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének (Gabonaszövetség) főtitkára szerint olyannyira kiszámíthatatlanná vált a piac, hogy lehetetlen előre tervezni.

– A feldolgozóknak nincsenek szerződéseik a termelőkkel, egyelőre mindenki csak puhatolózik. Hogy hol indul majd az ár, azt nem lehet tudni – fogalmazott a szakember. Az azonban biztos, hogy a malomiparnak bármilyen áron meg kell vásárolnia az idei búzát, a készleteik ugyanis vészesen fogytán vannak.

A gabona ára hagyományosan az aratás idején a legalacsonyabb, s az idő előrehaladtával egyre emelkedik, az idén azonban minden eddiginél magasabb lehet az a szint, amelyen az új termény elkel. Az értéktőzsdén jelenleg 140 ezer forintos tonnánkénti áron jegyzik az étkezési búzát, ezen a szinten azonban egyelőre nincs túl nagy mozgás. A terménypiacon is hasonló áron kel el a búza. Eladási kényszer nincs a termelőknél – a hazai tárolókapacitások bőségesek, a múlt évi magas árak pedig a gazdálkodók likviditását biztosítják –, a feldolgozói oldalon azonban vételi kényszer van, ami szintén magasabb szintre tornázhatja az árakat.