Európa nagy részén tovább pusztítja a termést a példátlan szárazság

Kiszáradt szántók és legelők

Franciaországban a legfrissebb becslések szerint a júliusi szárazság és hőség a kukoricában okozott jelentős károkat: a várakozások szerint a termés több mint 30 százaléka silány minőségű lesz. A terméskiesés mértéke is jelentős és további károkkal is számolnak a francia termelők.Az aszály miatt jelentősen lecsökkent a folyók vízszintje, emiatt Franciaország szinte teljes területén vízfelhasználási korlátozás van érvényben. Ez a gazdáknak kimondottan fájdalmas lépés, mivel ott sem jut elegendő víz a növényeknek, ahol kiépített az öntözési infrastruktúra.A szárazság az állattartókat sem kíméli: a legelők nagy része kiszáradt, így jelentősen nőttek a takarmányozási költségek.

Érkezik az újabb hőhullám Nyugat-Európába: Franciaországban ez már a harmadik olyan időszak lesz ezen a nyáron, amikor 35 Celsius-fok fölé emelkedik a hőmérséklet az ország legnagyobb részén.

Hollandiában sokáig emlegetik a nyarat

A szélsőségesen száraz időjárás miatt nem csak Franciaországban van érvényben az édesvíz-felhasználás állami korlátozása. Hollandiában is kritikus a helyzet: noha az országban az elmúlt napokban valamelyest csapadékosabbra fordult az időjárás, a csapadékhiány, így a talaj és a felszíni vizek vízhiánya továbbra is súlyos.További problémát okoz az is, hogy a talajvíz szintje aggasztó mértékben süllyed. A nyugati országrészben gondot okoz a folyók alacsony vízszintje is, mivel így a folyók egyre kevésbé képesek visszaszorítani a tengervizet, ezért a talajok sótartalma egyre magasabb. A szikesedés hosszú távon is jelentős károkat okoz a mezőgazdaságban.