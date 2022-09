Új építési törvény készül

A Liget Budapest projekt múltja, jelene és jövője

– Recessziós félelmek esetén jelentős értéke van a nagyszabású fejlesztéseknek, mint például a Liget Budapest projektnek. Az ilyen volumenű beruházásokhoz azonban három összetevőre van szükség: békére, világgazdasági konjunktúrára és a magyar gazdaság jó teljesítményére. Ilyen szerencsés együttállás utoljára a millennium időszakában volt, 2008 után azonban hét szűk esztendő következett, nem tudtak elindulni a tervezett projektek. Hat éve viszont megkezdődött a Városliget átalakítása, s akkor azt ígértük, hogy megújítjuk a teljes zöldfelületet, ami azóta megvalósult. Emellett célunk volt az is, hogy modern attrakciókat hozzunk létre, és helyreállítsuk a meglévő intézményeket az újak létrehozása mellett – hangsúlyozta előadásában Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója. – Ennek szellemében 2018-ban átadtuk a Szépművészeti Múzeumot, 2019-ben megnyitottuk az Országos Múzeumi Raktározási és Restaurálási Központot, majd 2020-ban a múzeum mélygarázsát, 2021-ben pedig a Komáromi Csillagerődöt vehette birtokba a nagyközönség. Végül 2022 januárjában megnyitott a Magyar Zene Háza, majd a Néprajzi Múzeum is. A parkberuházásokkal együtt sportpályával, botanikuskerttel, játszótérrel együtt a projekt elején vállalt prognózisok – miszerint a projekt felpozicionálja a környéket, milliós látogatószámot vonzva – mostanra megvalósultak. Ma már nemcsak többen, de több időt is töltenek a Városligetben, és a budapesti hotelberuházások több mint fele is a liget vonzáskörzetében valósul meg. A folytatásban az a fő cél, hogy megszülessen a párbeszéd, és az olyan új projektek, mint az új Nemzeti Galéria, a Petőfi Csarnok vagy a Városligeti Színház is megvalósulhassanak – utalt rá Gyorgyevics Benedek.