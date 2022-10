A mobilhálózat is leállhat áramkimaradások esetén

Ezt Johanna Eklund, a Svéd Posta és Távközlési Hatóság (PTS) osztályvezetője is megerősítette. Azonban egy ilyen hosszúságú áramkimaradásra már nincsenek felkészülve a távközlési szolgáltatók a városokban, ahol csak egy órára elegendő vészhelyzeti tartalékot kellett felhalmozniuk egy tavaly bevezetett rendelet szerint. A szabályozásban azt is meghatározzák, hogy vidéken négy órának megfelelő tartalék energiával kell rendelkeznie a szolgáltatóknak.

A városi területeken nem lehet arra számítani, hogy a mobilkommunikáció bármilyen formája működni fog több mint egyórás áramkimaradás során. Sőt, a városi területeken valószínűleg már az első órában is fennakadások lesznek. Itt a néhány percnél hosszabb ideig tartó áramkimaradás is problémát okozhat – mondta Mikael Ejner, a PTS munkatársa.

A Német Biztosítók Szövetsége (GDV) egy hosszabb tanulmányban foglalkozott az áramkimaradással, érintve a telekomunikációs eszközöket is. Rámutattak arra, hogy mivel az üzletek és boltok biztonságtechnikai rendszerei sem működnének, a bűnözőknek lehetősége lenne egyszerűen betörni és kifosztani a boltokat. A rendőrség ebben az esetben szinte tehetetlen lenne, hiszen az áramszünet miatt a telekommunikációs eszközök is használhatatlanok, így mire tudomást szereznének egy fosztogatásról, addigra az elkövetők már rég elmenekülnének.

A kommunikációs eszközök hiányában egyébként a mentőket sem lehetne riasztani, így egy rosszullét, egy szívinfarktus is végzetes lehet valaki számára. Ha nincs áram, akkor sokan gyertyákat használnak otthon, ami gyakran jár tűzesettel, csakhogy a tűzoltókat sem tudják riasztani időben – igaz, ehhez a legtöbb helyen többnapos áramszünetre van szükség.

A Sweco európai mérnöki tanácsadó cég által összegyűjtött szakértők úgy vélik, hogy a háztartásokban jelentkeznének az első nagyobb gondok egy áramkimaradás esetén, ugyanis a lakásokba és házakba vizet szállító szivattyúk is az elektromosságtól függenek.

Ez azt jelenti, hogy áramszünet esetén a víz elakadna a magas épületekben. Az alacsonyabb emeletek ugyan tovább húznák, de rövid időn belül ott is egyre kevesebb vizet tudnának vételezni, mert a víztornyokból előbb- utóbb kifogy a víz – vélekednek a szakértők, akik hozzáteszik azt is, hogy a fűtési rendszerek szintén az áramtól függenek, ami már akkor is nagyon komoly veszéllyel járna a fagyos téli hónapokban, ha csak egy-két napra szűnne meg az áramellátás.

