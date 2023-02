Alaptalan a politikai hisztériakeltés

– Mert mit is mutatnak a részletes adatok?

– Először is azt, hogy az eljárások majdnem 85 százalékát kis- és közepes vállalkozások nyerték el, így a kkv-khoz áramlott 2300 milliárd forint.

– Tehát a nagyvállalatok nyerték el a közmegbízások 15 százalékát, amely együttesen szintén 2300 milliárd forintot ért.

– Igen. Ennek pedig leginkább az az oka, hogy a nagyszabású fejlesztések, például az építési beruházások komoly értékűek, s ezeket a kisebb cégek méretük miatt nem tudják megvalósítani. Alvállalkozóként ugyanakkor rendszerint a kkv-k is részt vesznek a nagyberuházások kivitelezésében, a kisebb gazdasági szereplők részesedése így bőven ötven százalék felett volt 2022-ben az eljárások értékarányát tekintve is.

– És a külföldieké?

– Tavaly nagyjából az eljárások harmadán külföldi szereplők nyertek.

Ausztriában eközben legutóbbi mérésünk szerint két, azaz kettő százalék jutott a helyi közbeszerzésekből a nem osztrák cégeknek, Németországban pedig nagyjából öt százalékot vittek el a külföldiek.

Kovács László: „Nem tarolták le a nagyok a piacot” Fotó: Teknős Miklós

– Mekkora volt az olyan eljárások aránya tavaly idehaza, amelyikben csupán egyetlen szereplő vett részt? Ugyebár az efféle procedúrát tartják a korrupció szempontjából az egyik legveszélyesebbnek.

– Elöljáróban érdemes leszögezni, hogy tavaly átlagosan több mint hat ajánlat érkezett kiírásonként. Voltak eljárások, ahol tucatnyian pályáztak, máshol nyilván kevesebben. S ami az egyajánlatos közbeszerzéseket illeti: a korábbi adatok 39 százalékról szóltak, az arány 2022-ben 34 százalékra mérséklődött az uniós eljárási rendben. Hozzáteszem, hogy

zömében egészségügyi beszerzésekről van szó, ezekben pedig nemegyszer európai székhelyű multinacionális vállalatok kapnak megrendelést.

Egyszerűen azért, mert ezek a cégek gyártják az adott termékeket. S nemcsak nálunk van ez így, hanem sok más uniós államban is.

– A 34 százalék ezzel együtt is nem túl sok? Az Európai Bizottság szerint az.

– Természetesen minél több az ajánlattevő, annál könnyebb a beszerző helyzete, annál nagyobb lehet a verseny. Ez nem is kérdés. Érdemes ugyanakkor néhány szempontot megemlíteni. Először is felidézhetők ez ügyben magának az Európai Bizottságnak a megállapításai. Ausztria kapcsán 2019-ben például azt jelezték: nem baj, hogy az egyajánlatos beszerzések száma az ottani eljárások negyedét kiteszi, az osztrák piac sajátosságai ugyanis indokolják ezt.

Nálunk ugyanez a bizottság már korrupciót lát az egyajánlatos eljárások nagy számában.

De érdemes felidézni a brüsszeli átfogó közbeszerzési kimutatást is.

– Mi áll abban a kimutatásban?

– Az Európai Bizottság általában 12 szempont mentén értékeli a tagországok közbeszerzési rendszereit, a legutóbbi felmérés szerint e tucatnyi kategóriából Magyarország csupán kettőben állt rosszul. Az egyik – amelyben a tagállamoknak a fele rosszul áll – bizonyos céges adatokat hiányol, de itt az a furcsaság, hogy az adatközlés mikéntjét éppen az unió szabta meg. A második témakör az egyajánlatos eljárások száma: 17 tagállamban szintén magas ez a szám, négynél pedig a mienknél is rosszabb vagy ugyanakkora, mint nálunk.

Máshol ez mégsem tűnt nagy gondnak, korrupciós kockázatnak.

– Hány szervezet vizsgálja a magyar közbeszerzéseket?

– A Közbeszerzési Hatóság áttekint és ellenőriz egyes részleteket, valamint kezeli és közzéteszi a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos összes hirdetményt. A csaknem 7900 tavalyi eljárás kapcsán 28 ezer különböző hirdetmény érkezett a hatósághoz, és ezekkel kapcsolatban 27 ezer ­hiánypótlási felhívást küldtünk az ajánlatkérőknek, kérve a hibás vagy jogellenes tartalmú hirdetmény kijavítását. Rajtunk kívül az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzéseket az irányító hatóságok, illetve a Miniszterelnökség közbeszerzési felügyeleti főosztálya is vizsgálja, az EU előírásai nyomán áttekinti az egész eljárást. Az uniós finanszírozású közbeszerzéseknél ezek mellett mintavételes ellenőrzéseket végez még a magyar audit hatóság, az úgynevezett EUTAF, akárcsak maga az Európai Bizottság. Továbbá rálát a folyamatokra a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és az Állami Számvevőszék is.