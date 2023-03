Stabilan befektetésre ajánlott kategóriában maradt hazánk

A Moody's hitelminősítő péntek esti döntésével fenntartotta a befektetése ajánlott minősítését Magyarországra vonatkozóan. A foglalkoztatás az energiaválság ellenére is magas szinten alakul, és az ipar egyelőre ellenállónak mutatkozik: a korábbi eltérő hitelminősítői döntések nem voltak számottevő piaci hatással.

Meglepetésre nem nyúlt a magyar államadósság-besoroláshoz a Moody's Investors Service,

amely így továbbra is a Baa2 osztályzatot tart érvényben stabil kilátással – derült ki a nemzetközi hitelminősítő intézet péntek esti közleményéből. Ezzel az első felülvizsgálati körön túlesett Magyarország az év eleje óta, ugyanakkor még mindig befektetésre ajánlott kategóriában vagyunk mindhárom nagy hitelminőösítő intézetnél – Molnár Dániel, a Makronóm Intézet makrogazdasági elemzője.

Mint azt korábban lapunknak nyilatkozta a miniszter: a magyar gazdaság igen kedvező reálgazdasági folyamatai következtében a mostani leminősítés után nagyon rövid időn belül újra a felminősítések időszaka fog következni – mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Standard&Poor’s besorolásával kapcsolatosan.

A miniszter ennek kapcsán felidézte, hogy a magyar gazdaság teljesítményét korábban már is többször elismerték a minősítő intézetek, a javuló gazdasági fundamentumok következtében többek közt 2014-ben 2016-ban és 2020-ban is felminősítették. Hozzátette, hogy a kormány most sem fogja hagyni magát, nem fog tétlenül figyelni, a beindított gazdasági intézkedések elérik hatásukat, a sikeres gazdaságpolitikának újra felminősítés lesz a következménye.

A miniszter kifejtette, hogy a kormány legfontosabb célja, hogy szemben az eurozóna több országában várható gazdasági csökkenéssel és stagflációval, hazánk 2023-ban kivédje a recessziót és másfél százalékos gazdasági növekedést érjen el a tavalyi igen kedvező, várhatóan négy és fél százalékos bővülést követően. Nagy Márton hozzátette: 2024-ben a gazdaság újra kilőhet, dinamikusan négy százalék felett nőhet a GDP, amelynek alapja a beruházás-vezérelt növekedés. Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a fenntartható gazdasági konjunktúrához el kell érni, hogy a beruházási ráta a GDP 25 százaléka fölött maradjon, húszezermilliárd forintra emelkedjen úgy, hogy a külföldi közvetlentőke beáramlása a GDP hét százalékát, tízmilliárd euró fölötti szintet érjen el a következő években.

Kiemelte, hogy az infláció közellenség, amivel szemben folyamatosan harcolni kell koordináltan és együttműködve az MNB-vel. Hozzátette, a február-márciusban bekövetkező inflációs fordulat után év végére egy számjegyűre kell leszorítani a drágulást, s ezt a küzdelmet elmondása szerint addig kell folytatni, amíg az infláció mértéke visszatér az árstabilitás szintjére.

Az ország pénzügyi helyzetét illetően leszögezte, hogy Magyarország stabilitását, ahogy eddig is tovább erősíti a kormány, ezért szigorú költségkontrollt tartva idén 3,9 százalékra, 2024-ben pedig két és fél százalékra csökkenti a költségvetés hiányát. Nagy Márton hozzátette, az energiaszámla szankciók miatt bekövetkezett drasztikus romlása nélkül a költségvetés már most is szufficitet, azaz többletet mutatna, ez pedig szerinte egyértelműen a stabilitás alapja.

