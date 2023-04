Lesz elég tojás húsvétkor

Nem lesz hiány tojásból húsvétkor, a kiváló minőségű magyar tojás a az ünnepi időszakban is a vásárlók rendelkezésére áll – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A köztestület szerint a magyarországi tojásfogyasztás évente körülbelül 2,3 milliárd darabra tehető, ami egy főre vetítve évi 236 darab tojást jelent. A fogyasztás ugyanakkor nem egyenletesen oszlik el, húsvétkor és karácsonykor hagyományosan jóval több fogy, mint az év más időszakaiban.

– Bár a hazai termelők az év közben szokásos keresletet ki tudják elégíteni, a tojáspiacra jellemző két csúcsidőszakban – karácsonykor, illetve húsvétkor – minden évben behozatalra is szükség van – jegyezte meg a NAK.

Húsvét előtt is bőséges a tojáskínálat a hazai boltokban. Fotó: Laufer László

A köztestület jelezte: a takarmányok, illetve az energia ára megemelkedett az elmúlt időszakban; a tojástermelők az állattenyésztésben bevett gyakorlat szerint előző évben szerezték be és kötötték le a szükséges input anyagokat, az akkori magas piaci árakon. Ezen a területen bíznak a termelők az árak csökkenésében, így a végtermék, azaz a tojás ára is alacsonyabb szintre kerülhet. A kamara közleményéből kiderült az is, hogy míg az Európai Unió hosszú ideje teljesen önellátó tojásból, vagyis nem szorul importra, addig a magyar tojáságazat szereplői a belső kereslet 80-85 százalékát képesek kielégíteni.

A termelőkre ugyanakkor egyre nagyobb nyomás nehezedik, a növekvő költségek mellett az ágazatra rossz szemmel néző zöldszervezetek ténykedése is veszélyezteti a munkájuk jövőjét.

Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, a szélsőséges állatvédő szervezetek nyomására az Európai Bizottság azt tervezi, hogy betiltja a ketreces tojótyúktartást. Holott leghatékonyabban és legkisebb költséggel a ketreces tartásban lehet előállítani az étkezési tojást, a mélyalmos tartásban ennél 15-20 százalékkal, a szabad tartásban 40-50 százalékkal magasabbak a költségek, a biotartásban pedig mintegy duplája.

– Az állatjólétet érzelmi és nem racionális alapokon megközelítő, minden más szempont fölé helyező, alaptalanul szigorú szabályozási kezdeményezések ellehetetlenítik az uniós termelőket, ezek ellen küzd ez az ágazat is – mutatott rá közleményében a NAK.

A kamara szerint mindez azért is okoz nehézséget, mivel az uniós előírásoknál kevésbé szigorú EU-n kívüli termelésből – ellenőrzés és korlátozás nélkül – beáramló szállítmányok is veszélyeztetik az uniós tojástermelést.

