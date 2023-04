Nem kelendők az ikerházak, de a Kádár-kockák értékállóak

Nincsenek nagy különbségek a régiónkénti és az ingatlantípusonkénti keresletcsökkenés mértékei között, általánosan elmondható, hogy a kereslet visszaesett, a kínálat pedig bővült – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A kereslet változása 35 és 55 százalék körül mozog, a legnagyobb csökkenést Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas vármegyékben mérték (58, illetve 55 százalék), a legkisebb mértékben Békés, illetve Hajdú-Bihar vármegyékben esett a kereslet, 23, illetve 29 százalékkal. A számok a második és harmadik hónapra vonatkoznak, az előző év azonos időszakát alapul véve, február és március között nincs érdemi, kimutatható eltérés.

Kistelepüléseken és megyeszékhelyeken is meghatározó látkép a Kádár-kocka, ez a háztípus meglehetősen értékállónak bizonyul. Fotó: Észak-Magyarország/Bujdos Tibor

Balogh László rámutatott, az országos átlag nem mutat jelentős szórást, ami felborítaná a piaci viszonyokat, nem állt elő olyan helyzet sem, hogy a befektetők csak valamely régió iránt mutatnának érdeklődést.



Továbbra is a jó állapotú ingatlanokat keresik



Az állapot szerinti kereslet sem mozdult el jelentősen: amíg egy éve a vevők 72 százaléka érdeklődött a jó állapotú vagy felújított ingatlanok iránt, és csak 28 százalék keresett felújítandót, addig idén 73 és 27 százalék ugyanez az arány. Továbbra is a felújított, jó minőségű ingatlanokra van nagyobb kereslet és persze érdeklődés, utóbbiak és a tényleges tranzakciók száma együtt mozog, aránylanak is egymáshoz.

A jobb állapotúak iránti kereslethez hozzájön még az is, hogy sokaknak bele kell férniük a keretbe, drágultak a hitelek, a minőség iránti kereslet pedig az energiahatékonysággal függ össze – mutatott rá Balogh László.

Úgy tűnik ugyanakkor, az energiahatékonyság a fűtési szezont és a kezdeti bizonytalanságot követően is szempont marad. A szakértő ennek kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy eddig az alacsony energiaárak miatt a felújítások nem hoztak akkora megtérülést, ami miatt érdemes lett volna belevágni, sokan ezért nem is tették meg azt.

A Kádár-kocka, a vidék panelja

Az egyes ingatlantípusokat vizsgálva elmondható, hogy amíg a keresletcsökkenés országos mértéke az első negyedévben 46 százalék 2022 első negyedévéhez viszonyítva, addig az ikerházak iránt 55 százalékkal esett a kereslet, a legkevésbé pedig a panellakásoktól fordultak el a vevők (mindössze 35 százalékkal mérséklődött a számuk). A családi házak esetén bár 45 százalék ez az arány, e kategórián belül viszont van egy ingatlantípus, ami meglehetősen értékállónak bizonyul, ez pedig a Kádár-kocka. A megyeszékhelyeket vizsgálva – ahol kellően nagy a piac, és jelentős számban találhatók ilyen házak – az látszik, hogy éves összevetésben ezek a házak, valamennyi állapotút ideértve, átlagosan 17 százalékkal drágultak, a KSH átlaga 13 százalék. Érdekes még a januárhoz képesti árváltozás: a Kádár-kockák ára három százalékkal nőtt év eleje óta, a teljes ingatlanállományra vonatkozó átlag másfél százalék – ismertette Balogh László.

Ezek a kockaházak pozitív értelemben a vidék paneljainak számítanak oly módon, hogy a házgyári lakásokhoz hasonlóan viszonylag egységesek, így jellemző előnyeik és hátrányaik is hasonlók. Emellett a panellakásokhoz hasonlóan népszerű ingatlantípusnak számítanak, aki családi házat keres, a hirdetések során biztosan belefut Kádár-kockába is. Tekintettel az előbb említett viszonylagos egységességre, kialakulhat a panelprogramokhoz hasonló olyan felújítási gyakorlat, amely a legfontosabb öt-tíz elemet foglalja magában – ez nem csupán a fűtésrendszert vagy a nyílászárócserét foglalja magában, hanem egyéb belső átalakításra is kiterjed. A szakember szerint a jelenlegi gazdasági környezetben ez az elterjedő modernizáció jót is tehet az építőiparnak. Ha pedig ez a kedvező hatás megjelenik az ágazatban, az a GDP növekedéséhez is hozzájárulhat.

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)