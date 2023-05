Csak két európai városban fizettek a budapestieknél kevesebbet a rezsiért a lakosok

Az áram- és gázdíjak terén nemcsak a tarifák abszolút értéke alapján, hanem a jövedelmekhez viszonyítva is nagyon kedvező helyen áll Magyarország uniós összevetésben. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) számítása szerint a vizsgált hónapban egy modellezett kétkeresős budapesti háztartás áram- és gázfelhasználásának a költsége a jövedelmének a 2,5 százalékát vitte el. A számításhoz használt modellezett fogyasztás a villamos energia esetében 2200, a gáz esetén pedig 10 ezer kilowattóra volt. A budapestinél csak a brüsszeli 2,2 és a luxembourgi 1,6 százalékos arány volt kedvezőbb – írja a Vg.hu.

Forrás: MEKH

Az energiaárak elszabadulása előtt, vagyis körülbelül egy éve e mutató alapján Budapest még nagyjából az európai középmezőnyben volt – idézi fel a gazdasági portál cikke. Akkortól javult a pozíciója, amikortól emelkedtek az európai piaci áram- és gázárak, velük pedig az európai lakossági tarifák is.

Miközben tehát a magyarországi bruttó lakossági áram- ás gázárak az addigi, befagyasztott szinten maradtak, más európai háztartások jövedelméből egyre nagyobb arányt harapott ki a rezsiköltség.

Súlya a rekordárak idejére akkorára nőtt, hogy a modellezett háztartások jövedelmének, valamint áram- és gázkiadásának hányadosát mutató MEKH-ábrán Magyarország, pontosabban a felmérésben szereplő Budapest helyzete volt majdnem a legkedvezőbb. A magyar főváros most azért került rosszabb helyre a listán, mert más fővárosokban alacsonyabb lett a két termék tarifája.

Azért fővárosokról és nem országokról van szó, mert a MEKH és az Energie-Control Austria megbízásából adott országok fővárosaira végzi el havi ár-összehasonlítását a finnországi VaasaETT, a MEKH pedig a VaasaETT-hez befutó adatokból készíti el saját modellezését.

Áprilisban a budapesti bruttó lakossági áram- és gázár is a legalacsonyabb maradt az unión belül. Az EU-n kívül is csak Kijevben, illetve az áram esetén Belgrádban volt alacsonyabb. A MEKH azonban a hazai piaci lakossági tarifa tavaly augusztusi bevezetése óta azt is feltünteti saját összefoglalójában, hogy milyen átlagtarifát fizettek azok a háztartások, amelyek 20 százalékkal többet használtak az áramból és a gázból annál, mint amennyit a jogszabály átlagosnak definiált. Az átlagmennyiség azért fontos, mert azt még egyetemes szolgáltatási tarifával lehet kifizetni, az afölötti mennyiséget viszont már egy magasabb árral számolva.

Mint kiderült, európai összevetésben azok a budapesti háztartások is alacsonyabb bruttó átlagárat – kilowattóránként 10,96 eurócentet – fizettek az áramért, amelyek 20 százalékkal túllépték az átlagos mennyiséget.

A hatósági tarifás hazai ár csak 9,61 eurócent volt.

A földgáz esetén viszont az átlagos mennyiséget nem túllépő tétel után kilowattóránként fizetendő 2,61 eurócentes hatósági és a 120 százalékos fogyasztás után számolt 5,31 eurócentes díj közé befurakodott két főváros tarifája: a nem uniós Belgrádé (3,87 eurócent) és az uniós Zágrábé (5,24 eurócent).

Borítóképi grafika forrása: Magyar Nemzet