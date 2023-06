Cseresznyéből csak feleannyi, míg egy másik kedvencből húsz százalékkal kevesebb lesz az idén

Az átlagosnál jóval kevesebb cseresznye terem idén, a tavaszi fagyok elvitték a termés negyven-ötven százalékát – tájékoztatott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnöke, Mártonffy Béla az InfoRádióban. Elmondása alapján az elmúlt évek időjárása hatalmas kihívás elé állította a gyümölcstermelőket.

Cseresznyéből a korábbi tizenkét-tizenháromezer tonnával szemben csak hat-hétezer tonnára számítanak

Mártonffy Béla egy javaslatról beszélt, amelyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanáccsal, a debreceni és gödöllői egyetemmel, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal (Nébih) együtt készítettek annak érdekében, hogy a Vidékfejlesztési programban évek óta támogatott fagyvédelem mellett más támogatás is elérhető legyen.

Mártonffy Béla szerint annyira megváltozott az időjárás, hogy nemcsak a meleg teleket, hanem a fagyokat, vagy akár a tíz napon belül jelentkező tizenöt és mínusz tíz Celsius-fok közti különbségeket is bírniuk kellene a fajtáknak, de erre nem képesek. A kamara ezért szorgalmazza a nemesítés, fajtakísérletek és a kataszteri rendszer újraélesztését, illetőleg azt, hogy ne csak korai fajtákat, hanem közepes időben és későn termő fajtákat is termesszenek.

A meggytermés is kevesebb idén tizenöt-húsz százalékkal

A Magyar Nemzet azt is megírta, a tavalyi hatvannégyezer tonnás betakarított meggytermésnél tizenöt-húsz százalékkal lehet kisebb az idei.

A várható visszaesést a tavalyi aszály hatásának tulajdonítják, hiába virágoztak ugyanis jól a fák, a szárazság miatt gyengült a kondíciójuk, termékenyülő képességük.

Tíz-húsz százalékuk ki is száradt, öntözött ültetvényekből is érkeztek bejelentések számottevő pusztulásról. A meggynek ezeken kívül a tavaszi fagy sem használt, az időjárás kritikus időszakban volt hűvös, szeles, fényszegény, akadályozta a méhek járását, rontva a beporzást és a termékenyülést. Emiatt sok virágból nem lett gyümölcs, a sok csapadék miatti fertőzés is növelte a veszteséget.

Van egy meggyfajta, ami jó termést hoz, a minőség is jónak látszik

Úgy vélik, az első korai főfajta, az érdi bőtermő jó termést adhat. A cigánymeggy ugyanakkor mindenhol nagyon gyengén teljesít, általában a Debreceni bőtermő is, a többi fürtös meggy pedig térségenként nagyon eltérő.

A minőség egyelőre jónak látszik, a bőséges csapadéknak köszönhetően a gyümölcs mérete is megfelelő,

de a fertőzések még veszélyeztethetik a termést, akár a betakarítási időszakban is.

