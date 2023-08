Meghozta a vevők kedvét a csok és a babaváró

Fokozódott a vevői érdeklődés a csok és a babaváró támogatás változásainak bejelentése óta a Duna House adatai alapján – tájékoztatott lapunk megkeresésére Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. Júliusra 16 százalékkal növekedett az aktivitás, emellett a Credipass pénzügyi szakértői az előző év azonos időszakához mérten már most bő egyharmados emelkedést érzékeltek az állami családtámogatások és támogatott hitelek iránti érdeklődésben. Az ingatlanpiaci tranzakciószámok tekintetében várhatóan a következő hónapokban mérhető majd jelentősebb változás – mutatott rá Benedikt Károly. A Credipass pénzügyi szakértői és az ingatlanközvetítő szakemberei szerint legkésőbb októberig van idejük rátalálni és leszerződni a megfelelő ingatlanra azoknak a családoknak, akik még az idei évben, változatlan formában szeretnék igénybe venni a CSOK-ot. Beleszámolva az esetleges hiánypótlásokat, illetve az ügyintézési időt, a szakértők a mihamarabbi döntést javasolják, az ingatlanpiaci aktivitás előrejelzett időpontja egybe is cseng ezekkel a határidőkkel, időbeli ráhagyásokkal.

Fotó: MTI/Filep István

Benedikt Károly kérdésünkre elmondta azt is, a hazai ingatlanpiac az ország méretével arányosan kis piacnak számít, amely jellemzően fővárosközpontú. A változások hatására életbe lépő új trendek elsőként a fővárosi ingatlanpiacon jelennek meg, ezt követően a sok fővárosi vásárló miatt a Balatonon, majd a vármegyeszékhelyeken, később pedig a megyei jogú és a kisebb városokban érezhető az elmozdulás.

A vármegyeszékhelyek között a nagy egyetemvárosok azok, amelyek gyorsabban reagálnak mind a trendekre, valamint azok a települések, ahol nagyobb ipari beruházások találhatóak. Igaz ez mind az árak változására, mind pedig a kereslet mozgására. Azon települések vagy ingatlantípusok esetén, ahol alacsonyabbak voltak az árak, jóval dinamikusabb drágulás érezhető, ugyanakkor ott várható a nagyobb árcsökkenés is a következő időszakban – tette hozzá Benedikt Károly.

Vannak települések, két külön régióban, ahol egyedi helyzetükből adódóan némiképp eltérő trendeket mutat az ingatlanpiac. Írtuk, és ahogyan Benedikt Károly is kiemelte, a nyugati határhoz közeli településeken, például Sopronban és Mosonmagyaróváron a legtöbb lakó ingázik, Ausztriában vállal munkát, így a fizetését is euróban kapja, emiatt a kiadó lakások bérleti díja már szinte kivétel nélkül euróban van megszabva. Ezeken a területeken jelentősen befolyásolja az ingatlanpiaci aktivitást a forint helyzete is. Gyenge forint esetén fokozott érdeklődés, erős forint esetén visszafogott vevői lendület a jellemző – mutatott rá.

A keleti országrészben ugyanakkor, például Miskolcon az alacsony bérek miatt sokkal inkább megterheli az otthonteremtőket az ingatlanárak emelkedése, emiatt kiemelten jellemző a területre, hogy csak az vásárol, akinek vagy élethelyzetéből adódóan, vagy a CSOK és babaváró támogatás körüli változások miatt lett sürgős a szerződéskötés.

Ehhez még hozzájön, hogy az adott térség akkor lesz célpont, ha ott valamilyen fejlesztés lesz, vagy már megvalósult, mivel a munkahelyekkel együtt lakhatási igény is keletkezik, ami fokozott keresletet jelent, ami az árakban is mutatkozik. Jó példa erre a szintén keleti régióban található Debrecen.

Borítókép: Debrecen madártávlatból (Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Kiss Annamarie)