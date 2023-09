Megszólalt a Lidl, hogy mi történt a magyar húsokkal

A baromfi és sertés frisshúsok kizárólag magyar beszállítóktól érkeznek a Lidlbe – ezt az önkéntes vállalást tette kevesebb mint két éve a Magyarországon piacvezető kiskereskedelmi lánc. A 2021. november végi bejelentésről sajtóközlemény is készült, ami azóta is elérhető a Lidl saját felületén. Két év sem telt el, de most mégis azt tapasztalja a vásárló, hogy a német hátterű diszkontlánc polcait olcsó német és lengyel import árasztotta el a sertés és a baromfi termékkategóriában, a százszázalékos magyar beszállítói aránynak pedig nyoma sincs – írta meg a Világgazdaság.

A portál arról is beszámolt, hogy a Lidl boltjaira országszerte irreálisan nyomott árú német sertésdarálthús-szállítmányt öntöttek rá, ami jellemzően tíz–harminc százalékkal olcsóbb, mint a hasonló kategóriájú magyar termék. Talán nem kell különösebben kifejteni, hogy a mostani kiélezett gazdasági helyzetben, amikor a fogyasztói fő preferencia az ár, nehéz elképzelni olyan magyar vásárlót – még ha tudatos is –, aki ne a német árut választaná ekkora árelőny mellett.

Tehát a Lidl lépése egyrészt értelemszerűen magyar árut szorít ki, másrészt olyan árversenybe hajszolja bele a rivális kiskereskedelmi láncokat és azok magyar beszállítóit, ami rövid távon is súlyos károkat okozhat a magyar hús- és vágóiparnak. Nem véletlen, hogy ez az olcsó árukészlet nem a német piacon kötött ki, ott ugyanis hasonló negatív hatásokat eredményezne.

A Lidl részéről Tőzsér Judit vállalati kommunikációs vezető jelezte: a cég célul tűzte ki, hogy „Magyarország kormányának törekvéseivel összhangban letörje az inflációt, és ezáltal támogassa a magyar családokat”. Az infláció letörésében és a magyar vásárlók támogatásában vívott harchoz pedig a „Lidl az alacsony árak biztosításával tud hozzájárulni, a vállalat ugyanis, ahogyan eddig is, elsősorban a vásárlók érdekeit tartja szem előtt”.

Tőzsér Judit ezt követően a magyar beszállítóknak tett vállalásukat értékelte. Szerinte a vállalat kiemelten kezeli magyar beszállítói partnereit, és továbbra is azon dolgozik, hogy az együttműködés töretlen legyen, hiszen a magyar termékeknek központi szerepük van az áruházlánc termékkínálatában.

Csakhogy azt is kiemelte, hogy a diszkontlánc 2021. novemberi vállalása óta nagymértékben megváltozott a gazdasági helyzet. A háború kitörése, az infláció, valamint az energetikai árak drasztikus növekedése mind hatással volt az élelmiszer-kiskereskedelmi piac működésére. Ezzel indokolta, hogy az áruházlánc kínálatában elérhetők importhúsok is.

A teljes cikk itt olvasható:

https://www.vg.hu/kiskereskedelem/2023/09/botrany-a-lidlben-vegre-megszolalt-a-bolt-mi-tortent-a-magyar-husokkal-kiderult-miert-valtozott-az-igeret