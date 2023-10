Már nem kell sokat várni és kiderül, miben fog változni a CSOK

Jövőre az újonnan megszületett gyerekek után járhat majd lakástámogatás, így jó eséllyel kizárólag fiatal házaspárok számára lesz elérhető – mutatott rá a Világgazdaság.

A jól működő falusi csokot ugyanakkor megtartják, illetve kibővítik: az úgynevezett preferált kistelepüléseken a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel lesz elérhető a támogatás. Ugyan egyelőre pontos részletek még nem láttak napvilágot az új lakástámogatási rendszerről, viszont már tudható:

a kormány a nem falusi csokot kivezeti és a helyébe egy ennél is hatékonyabban működő új támogatási formát indít csok+ néven.

Ennek feltételeiről azonban egyelőre nem derült ki semmi konkrétum.

Amikor érdemes várni

Mivel a falusi csok összege jövő évtől jelentősen emelkedik, így aki ezt venné igénybe, annak a Bankmonitor tanácsa szerint érdemes várnia. Használt lakás vásárlása esetén például – amennyiben ezzel egyidejűleg korszerűsítést és/vagy bővítést is terveznek,

gyerekszámtól függően 1–15 millió forint kapható 2024-ben, ami kedvezőbb a jelenlegi 0,6–10 milliós összegnél.

Szintén emelkedik a meglévő ingatlan korszerűsítésére igényelhető összeg is, a jelenlegi 0,3–5 millió forint helyett 2024-től 0,6–7,5 millió forint lehet a vissza nem térítendő támogatás. A falusi csok mellé jövőre is igényelhető lesz a felettébb olcsó, maximum háromszázalékos kamatú csok-hitel, amelynek összege gyerekszámtól függően 10–15 millió forint lehet.

Viszont amennyiben egy család még a jelenlegi feltételekkel igényelnének csok támogatást év végéig, nagyon kell sietniük.

A lakásvásárlás és a hiteligénylés hosszadalmas procedúrának számít, egy lakáshitel átlagos átfutási ideje például 1-1,5 hónap, amennyiben minden zökkenőmentesen zajlik.

– magyarázta a hírportál, majd rámutatott: még hosszabb a folyamat akkor, ha lakást is el kell még addig adni, különösen akkor, ha csokkal vették, és az új ingatlanra szeretnék azt átvinni. Azonban érezhető élénkülést hozhatnak a visszafogott lakáspiacra azok a többgyermekes családok, akik szeretnék kihasználni az év végén megszűnő nagyvárosi csok adta kedvezményeket.

Ősz elején már voltak módosítások

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a jelenleg működő csokra szeptember 1-jétől még vezetett be néhány szigorítást és könnyítést a kormány. Az új feltételekkel egyszerűbbé vált az igénylőknek a csok felvétele és az építkezés is. A támogatáshoz szükséges gyermekvállalás feltételeiben viszont egyszerre enyhített és szigorított is a kormány.

A csok bevezetése óta számottevően megemelkedett a megkötött szerződések száma: a 2016-os bázisévhez képest 2022-ben 82,5 százalékkal több szerződést kötöttek a Magyar Államkincstár adatai alapján, de a legtöbb szerződéskötésre ez idáig 2021-ben került sor. Az elmúlt hét évben összesen 203 ezer család vette igénybe a csokot, közülük csaknem 69 ezer esetben csok hitelt is felvettek. 2022-ben 47 342 szerződést kötöttek, aminek harminc százaléka volt kamattámogatott hitelszerződés.