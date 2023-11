Az évtized végére elérhetjük az uniós fejlettség kilencven százalékát

Pénzügyi központ lehet hazánk

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium ismertette azt is, hogy Nagy Márton tárgyalt az ICBC, azaz a világ legnagyobb bankjának vezetőivel. A megbeszélésen ismételten hangsúlyozta, hogy Magyarország nemcsak a nyugati és keleti tőke és csúcstechnológia gazdasági találkozási pontjává, hanem regionális pénzügyi központtá is kíván válni. A kormány – tekintettel arra, hogy az ICBC már ma is jelentős üzleti tevékenységet folytat Magyarországon – elkötelezett abban, hogy a bank fióktelepet nyisson Magyarországon. A miniszter kiemelte, hogy a magyar–kínai kapcsolatok jelentősen fejlődtek az elmúlt időszakban, hiszen legutóbb október közepén járt magas szintű delegáció Kínában, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével több együttműködési megállapodást írtak alá, köztük az ICBC-vel is.