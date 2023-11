Parkot kapnak karácsonyra a miskolciak

Régóta várt idegenforgalmi létesítmény nyílik majd meg december közepén a Bükk keleti kapujában. A Szeleta Park látogatóközpontja 2,2 milliárd forint uniós és állami beruházásként valósult meg. A megvalósítás még 2015-ben kezdődött, de forráshiány miatt el kellett halasztani, majd 2021-ben a kormány 800 millió forinttal kiegészítette a támogatást. Ennek révén a Bükki Nemzeti Parkban Miskolc szélén, Diósgyőr és Lillafüred határában, az egykori – de 2015-re már teljesen tönkrement – Herman Ottó Emlékpark területén, 2070 négyzetméteren létrejött a Bükk legújabb ékszerdoboza.

Befejeződött az építkezés, a tereprendezés, az élményelemek telepítése. Most a belső terek kialakítása folyik többek között a központi épületben. Itt rendezik be A bükki barlangok évezredes titkai című kiállítást, amely a Bükk hegység természeti és kulturálisörökség-gyűjteményét és az ősember barlangjait mutatja be. Kevesen tudják, hogy a hegységben 1300 barlang található, amelyek közül 54 fokozottan védett, ezek sorában 46-ból már jelentős régészeti leletek kerültek elő. A leghíresebb ezek közül a nemzetközileg is nagyra tartott Szeleta-barlang, amelyről a látogatóközpont is a nevét kapta.

A bemutatóközpont több természeti jelenség köré épült. A karszt, a karsztvíz, a barlangok világa, az ősember megjelenése a bükki terepen, a tájtörténet, a tájkép és élővilág jelentik a csomópontokat. Található itt két játszótér és egy játszóház is, ahol kreatív eszközegyüttessel találkozhatnak az érdeklődők. A kőzetparkot a későbbiekben terepi bemutatóhellyé fejlesztik. A Szeleta Parkban minden korosztály megtalálja a neki való programokat. A nagyobb gyerekek a Töbör gödörben és a Nagy odvas fában, a kisebbek a Bikkmakk kuckóban játszhatnak. A felnőttek és a szakmai látogatók számára az érintőképernyős monitorok kínálnak kipróbálható eszközöket. A virtuális vagy kiterjesztett valóság bemutatását szolgálja a vetítőteremben kialakított barlangszerű környezet, a vetített Bükk-terepasztal, mindehhez hangulatot nyújtanak az éjszakai állathangok, s a megszólaltatott istállós-kői furulya. A látogatóközpont a tervek szerint helyet ad szakmai konferenciáknak, látogatói foglalkozásoknak és más rendezvényeknek is. De ez lesz a kiindulási pontja szakemberek által vezetett terepi programoknak, archeológiai foglalkozásoknak, növény- és állathatározásoknak és egyéb, egyedi látogatói igényeknek is.

A tervek szerint a Szeleta Parkot december 14-én vehetik birtokba a látogatók.

Borítókép: A bejáratnál egy mamut fogadja a közönséget (Fotó: Bükki Nemzeti Park)