Maradt még tere az alkunak a lakáspiacon

A kereslet-kínálat viszonya kapcsán az OTP Ingatlanpont érezhető piacélénkülésre, mérsékelt áremelkedésre számít az idei évben. Az összképet értékelve Valkó Dávid úgy véli, hogy

ugyan kitörésről egyelőre nem beszélhetünk, de a december–februári eredményeket már tekinthetjük az organikus fejlődés jelének, ami alapja lehet egy óvatos lakáspiaci optimizmusnak.

Ami egyúttal azt is jelenti, hogy nincs már ok – a nagyobb alkulehetőségekre várva – halogatni a vásárlást. Ugyanakkor az egyes tranzakciók azt is mutatják, hogy a jelenlegi piaci környezetben is lehet jelentős megtakarításokat elérni, ha eltökélten keresik az alku lehetőségét.

A téli hónapokban a legnagyobb arányú megtakarítást az a vásárló érte el, aki a Jászságban végül negyedáron jutott hozzá egy negyvenesztendős, felújítandó kisvárosi családi házhoz. Az ő hatmilliós megtakarítását azonban többen is túlszárnyalták, legsikeresebben az a vevő, aki a főváros keleti határában 130 millióért vett egy mintegy húszéves, kiváló állapotú házat, az árából közel 25 milliót lealkudva.