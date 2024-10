Mozgósítani kell a belső munkaerőpiaci tartalékokat

Magyarország a hosszan tartó segélyezés helyett a mielőbbi elhelyezkedés ösztönzését tartja a legjobb megoldásának a munkanélküliségre – mondta a nemzetgazdasági miniszter csütörtökön Budapesten, az EU-tagállamok foglalkoztatási és szociálpolitikai ügyekért felelős minisztereinek informális találkozóján.

Nagy Márton szerint Magyarországon is elérhető a 85 százalékos foglalkoztatási ráta, ha sikerülne még belső munkaerőpiaci tartalékot mozgósítani.

Főképp a fiatal és az idősebb nemzedék gyarapíthatná az új elhelyezkedők táborát, a más országokból, Európán kívülről érkezőkre a kormány csak akkor számít, ha belföldről nem elégíthető ki a munkaerőigény

– tette hozzá.

A tárcavezető európai szintű kihívásnak látja a szakemberhiányt, ami részben abból ered, hogy az állást keresők képzettsége nem találkozik a piaci igényekkel, de a demográfiai folyamatok sem kedveznek az utánpótlás biztosításának. A robotizáció, az automatizált megoldások enyhíthetik ugyan a munkaerőhiányt, de a munkaadók már rájöttek, hogy a legnehezebb időkben sem érdemes a jó szakembereket elbocsátani, mert később nehéz lesz őket pótolni – hangsúlyozta.

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában is nagy lehetőségeket lát. Fülöp Attila szerint a helyes megközelítés arra összpontosít, milyen képességekkel rendelkeznek, és nem arra, hogy mit vesztettek el, hiszen ők is alkothatnak maradandót, számos területen végezhetnek értékteremtő tevékenységet. Ennek érdekében meg kell vizsgálni, mik a foglalkoztatásuk akadályai, és meg kell könnyíteni az elhelyezkedésüket, hogy ők is munkából tarthassák el magukat – tette hozzá.