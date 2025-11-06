idezojelek
Tisza-csatlós RMDSZ-t álmodnak

MAGYAR ÖNRENDELKEZÉS – A balliberális kolozsvári értelmiség Erdélyben rombolja a magyar–magyar kapcsolatokat.

Borbély Zsolt Attila
2025. 11. 06.
Fotó: Kaiser Ákos

A felvilágosodásnak nevezett elhomályosulás óta alapigazság, hogy a magukat világmegváltónak tekintő eszmerendszerek, a társadalommérnökök absztrakt elméleteiből levezetett népboldogító gondolatok terjedésének ideális közege a nagyváros, ahol az emberek jelentős része gyökértelen, anyagias és értékvesztett. Politológiai közhely, hogy míg a jobboldal tradicionális, szakrális és családcentrikus társadalom-megközelítésének fő bázisa a vidék, addig a baloldal kozmopolita, szekuláris világképe az urbánus környezetben hódít.

Nem véletlen, hogy Budapest volt az őszirózsás forradalomnak nevezett társadalmi szétzüllés központja, mint ahogy az sem, hogy a vörös terrorkommandó is innen indult a vidék brutális megregulázására. Nem véletlenül beszélt Horthy Miklós 1919. november 16-án vörös rongyokba öltözött bűnös városról.

Mit láthatunk napjainkban?

Amint azt a baloldali szavazókat hidegzuhanyként érő, a Tisza Párt megtorpanását és Orbán Viktor világpolitikai tényezővé emelkedését diagnosztizáló legutóbbi Partizán interjúban Tölgyessy Péter elmondta, a Fidesz térvesztése Budapesten a legnagyobb, de a verseny nyitott, a vidék Magyarországa megfordíthatja a választási eredményt, s nem elképzelhetetlen egy újabb fideszes kétharmad. A maga opcióját véka alá nem rejtő elemző persze azt is jelezte, hogy a Tisza párti kétharmad is lehetőségek között van.

A tágan értelmezett Erdélyben Kolozsvár feleltethető meg Budapestnek, ez volt az erdélyi baloldaliság fellegvára a két világháború között, a kommunista korszakban, valamint a rendszerváltás után is. 

A balliberális, SZDSZ-es bekötöttségű kolozsvári egyetemi értelmiség egy jelentős csoportja épp akkor támadt neki az RMDSZ keretein belül kialakult konszenzusnak, amikor azzal a lehető legnagyobb kárt okozhatták. 

1992. október 25-e után a csaknem hároméves késéssel, de ellenszavazat nélkül elfogadott autonómianyilatkozat kezdeményezői ellen indítottak szabályos sajtóoffenzívát, majd 1997 elején, az RMDSZ első kormányzati szerepvállalásnak kezdetén az eladdig konszenzuális követelésnek számító önálló Bolyai egyetem megvalósítása ellen. E klub egyes tagjai a státustörvény elfogadásának idején is hallatták hangjukat, sejthető, milyen stílusban.

Időközben lezajlott egy generációváltás, de napjainkban, amikor az erdélyi választók által eldöntött egy-két budapesti parlamenti mandátum is kulcsfontosságú lehet, ismét aktivizálta magát az Egyenlőbb Erdélyért néven futó, woke-ba hajló, ballib kolozsvári értelmiségi csoport, melyről volt már szó e hasábokon.

A Transtelex, valamint az Átlátszó Erdély oldalán több interjú, elemzés és beszámoló is megjelent, melyeknek részletes ismertetése a keret szorításában lehetetlen vállalkozásnak tűnik, de néhány idézet is önmagáért beszél. Érdekes fejlemény, hogy míg a Cs. Gyimesi Éva és Magyar Nándor László nevével fémjelzett csoport tagjai agresszív kultúrharcos hangnemet ütöttek meg minden megszólalásukban, addig a most megjelent anyagok majdhogynem szelídek.

Persze találunk bennük olyan sematikus balos retorikai fordulatokat, mint például az, mely szerint „A Fidesz két évtizede kisajátította a nemzeti identitást – szimbólumostul, szavazatostul, határon innen és túl –, és felosztotta a magyar közösséget nemzeti és nemzetietlen oldalra. Az erdélyi magyarokról, a kettős állampolgárságról és a választójogról is ennek a logikának megfelelően beszél: mint a nemzeti lojalitás tesztjéről.” Ami teljesen komolytalan állítás, hiszen a Fidesz még az SZDSZ-szel volt szövetségben, amikor a nemzeti és nemzetietlen szellemi irányzatok már nagyon világosan artikulálódtak a magyar közéletben és igen komoly múltra tekintettek vissza. Elég csak a történelmi Magyarország szétverésében jelentős szerepet játszó polgári radikálisokra utalni, nem szólva a népi–urbánus ellentétről, mely búvópatakként a Kádár-rendszerben is fennmaradt, hogy a rendszerváltás környékén MDF–SZDSZ konfliktusként artikulálódjon.

A Fidesz nyakába varrni ezt a megosztottságot egyenesen komikus szellemi vállalkozás. S akkor nem említettük azt, hogy szimbólumokat és jelszavakat lehetetlenség kisajátítani, amit egyébként a Tisza Párt által álságosan használt nemzeti retorika és szimbolika is igazol.

 Ezek használatáról a korábbi nemzetellenes erők lemondtak és átengedték azokat a Fidesznek, egyszerűen azért, mert nem érezték őket magukénak. A Tisza Párt vezetője viszont felismerte a bennük rejlő mobilizációs erőt.

Az is árulkodó, hogy a kolozsvári Planetáriumban a szóban forgó szellemi kör tagjai által szervezett legutóbbi beszélgetés mottója az Ismerős Arcok zenekar örökbecsű, milliók által énekelt himnikus dalának legfontosabb sora volt kérdéssé formálva: „Egy vérből valók vagyunk?” Pedig, ha valami, akkor ez az egy tagadhatatlan. Létezik kulturális veszteség, léteznek a magyar közösségen belül a nemzeti önazonosság fontosságát megkérdőjelező irányzatok, de hogy végső soron a Kárpát-medencei keveredés dacára közös a származásunk, az aligha cáfolható.

Visszatérve a szóban forgó vitaanyagokra, bármily meglepő, de hangleütés ezúttal összességében civilizált, a megfogalmazott állítások inkább polémiára, mint az asztalról való leseprésre ingerlik az olvasót. Vannak megfontolandó megállapításai a támogatáspolitikáról szóló elemzéseiknek, s a magyar–magyar viszony rendezésére vonatkozó javaslataiknak is. Az sem meglepő, amit felmérésük igazol, tételesen, hogy a külhoni magyarok szavazati jogának nagyobb az elutasítottsága, mint a magyar állampolgárság kiterjesztésének és az anyaországtól elszakított magyar közösségek anyagi támogatásának. Nyilván sokak számára tetszetős a Jakab Pétertől Dobrev Kláráig húzódó politikai ív demagógiája, miszerint ne szavazzon az, aki nem adózik Magyarországon. Nekik a Kárpát-medencei közös magyar sorsalakítás nemzetpolitikai létparancsa értelmezhetetlen politikai szólam.

Salat-Zakariás Levente a poszt-Orbáni korszak nemzetpolitikájának körvonalait vázolva eljut a szerződéses magyar nemzet gondolata mentén odáig, hogy az Erdélyi Magyar Közösségi Tanács (EMKT) felállítását szorgalmazza, mely a képviselt közösség nevében tárgyalhatna a román és a magyar kormánnyal. Nem tudom, emlékszik-e a tanár úr arra, hogy az 1993-as brassói RMDSZ-kongresszuson elfogadott célrendszer, melynek alapgondolata az volt, hogy tegyünk meg minden lépést az autonómia irányában, ami nem ütközik a román közjogi szabályozásba, integrálta a nemzeti kataszter alapján megszervezett belső választások levezénylését is, aminek eredménye a kétségbevonhatatlan legitimitású erdélyi magyar parlament lett volna, ha úgy tetszik „EMKT”.

De bármennyi vitaképes eleme is van az említett értelmiségi csoport által nyilvánosságra hozott anyagoknak, a nagy kérdés mégis az, hogy mi a valódi célja az egész akciónak.

Erre alighanem az egyik tanulmányban levont, s egy Facebook-bejegyzésben is kiugratott következtetés adja meg a választ: „saját jól felfogott érdekünkben a lehető leghamarabb ki kellene lépnünk a 2004. december 5. paradigmából. Vagyis: fel kellene mondanunk a Fidesszel kötött egyoldalú lojalitási paktumot.”

Miről is van tehát szó azon túl persze, hogy a szóban forgó paradigma, a nemzeti/nemzetietlen megkülönböztetés nem december 5-én jött létre és hogy a lojalitás nem egyoldalú?

Arról, hogy nyomás alá akarják helyezni az RMDSZ vezetését annak érdekében, hogy az egymásrautaltságból fakadó, kölcsönösen előnyös viszonyrendszerét a magyar kormánypárttal alakítsa át s tegye azt Tisza-kompatibilissé. Ehhez megfelelő hivatkozási alapnak tűnik számukra az új ellenzéki erő nemzeti retorikája.

Okunk van kételkedni e próbálkozás sikerében. Hadd idézzek fel egy kis történetet, amit egy ellenzéki román politikus mesélt az RMDSZ egyik parlamenti képviselőjének a kilencvenes években. Egyik kampánygyűlésén mindenki gratulált neki a kortesbeszéd után, de amikor arra került a sor, hogy levonják a megfelelő következtetést, tehát szavazzanak az általa képviselt pártra, akkor azt mondta az egyik megszólított választó, hogy „előbb jussanak hatalomra, s majd akkor rá fognak szavazni”. Valahogy így állunk az RMDSZ-nek a belsőmagyarországi politikai erőkhöz való jelenlegi viszonyulásával. Amíg a Fidesz kormányon van, számíthat az RMDSZ támogatására.

Okunk van remélni, hogy a másik variáns aktualitása a beláthatatlan jövő ködébe vész.

