Tisza-csatlós RMDSZ-t álmodnak

A felvilágosodásnak nevezett elhomályosulás óta alapigazság, hogy a magukat világmegváltónak tekintő eszmerendszerek, a társadalommérnökök absztrakt elméleteiből levezetett népboldogító gondolatok terjedésének ideális közege a nagyváros, ahol az emberek jelentős része gyökértelen, anyagias és értékvesztett. Politológiai közhely, hogy míg a jobboldal tradicionális, szakrális és családcentrikus társadalom-megközelítésének fő bázisa a vidék, addig a baloldal kozmopolita, szekuláris világképe az urbánus környezetben hódít.

Nem véletlen, hogy Budapest volt az őszirózsás forradalomnak nevezett társadalmi szétzüllés központja, mint ahogy az sem, hogy a vörös terrorkommandó is innen indult a vidék brutális megregulázására. Nem véletlenül beszélt Horthy Miklós 1919. november 16-án vörös rongyokba öltözött bűnös városról.

Mit láthatunk napjainkban?

Amint azt a baloldali szavazókat hidegzuhanyként érő, a Tisza Párt megtorpanását és Orbán Viktor világpolitikai tényezővé emelkedését diagnosztizáló legutóbbi Partizán interjúban Tölgyessy Péter elmondta, a Fidesz térvesztése Budapesten a legnagyobb, de a verseny nyitott, a vidék Magyarországa megfordíthatja a választási eredményt, s nem elképzelhetetlen egy újabb fideszes kétharmad. A maga opcióját véka alá nem rejtő elemző persze azt is jelezte, hogy a Tisza párti kétharmad is lehetőségek között van.

A tágan értelmezett Erdélyben Kolozsvár feleltethető meg Budapestnek, ez volt az erdélyi baloldaliság fellegvára a két világháború között, a kommunista korszakban, valamint a rendszerváltás után is.

A balliberális, SZDSZ-es bekötöttségű kolozsvári egyetemi értelmiség egy jelentős csoportja épp akkor támadt neki az RMDSZ keretein belül kialakult konszenzusnak, amikor azzal a lehető legnagyobb kárt okozhatták.

1992. október 25-e után a csaknem hároméves késéssel, de ellenszavazat nélkül elfogadott autonómianyilatkozat kezdeményezői ellen indítottak szabályos sajtóoffenzívát, majd 1997 elején, az RMDSZ első kormányzati szerepvállalásnak kezdetén az eladdig konszenzuális követelésnek számító önálló Bolyai egyetem megvalósítása ellen. E klub egyes tagjai a státustörvény elfogadásának idején is hallatták hangjukat, sejthető, milyen stílusban.