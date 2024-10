Szépen pörög a divat másodkézből is

Ma már nem a turkálókra kell gondolni, ha second hand ruhákról van szó, az adásvétel áttevődött az e-kereskedelmi platformokra. A közösségi médiában ugyanúgy, mint az erre a célra létrehozott portálokon gazdát cserélnek a megunt, de kiváló minőségű ruhák, garázsvásárok, zero waste (ingyen továbbadó) csoportok szerveződnek. A kutatások szerint a vásárlók azzal érvelnek, hogy még mindig jobb minőséget kapnak másodkézből, mint a fast fashion üzletekben, a plázákban található, relatíve olcsó ruhákat áruló üzletláncokban. Ráadásul a fast fashion üzletek a mennyiségi vásárlásra ösztönzik a vásárlókat, vagyis arra, hogy vegyenek minél többet a gyakran silány minőségű áruból. Ez azonban újabb globális problémát generál: mi legyen a tonnaszámra szemétbe dobált ruhákkal?

Chile a divatipar egyik szemétlerakója, évente 59 ezer tonna kidobált ruha érkezik hajón a dél-amerikai országba. A felgyülemlett hulladék ruhákból akkora hegy keletkezett, hogy már műholdas felvételeken is látszik. Hasonló a helyzet Kenyában is, számos európai ország óriási mennyiségben szállítja oda a kidobott ruhákat.

Egy 2024-es brit felmérés szerint a megkérdezett fogyasztók több mint fele azt mondta, hogy a következő 12 hónapban több használt ruhát tervez vásárolni. Ezenfelül a válaszadók csalknem kétharmada azt is jelezte, hogy a használt holmikat – így a cipőket, táskákat is magában foglaló kategóriát – a „legélvezetesebb” kategóriának találta.

Iparági elemzések azt látják, hogy egyre nagyobb részt hasít ki a másodkézből vásárolt holmik forgalma a kiskereskedelemből. Ennek oka egyrészt az ár-érték kiváló aránya, illetve a környezetvédelmi megfontolások, mivel a fiatalok már ezt a szempontot is figyelembe veszik.

Az Egyesült Királyságban meghirdettek egy Second Hand September nevű akciót, éppen párhuzamosan a nagy szeptemberi divathetekkel, hogy a fogyasztók figyelmét a viszonteladásra irányítsák. A vásárlók itt is beszámoltak arról, hogy kifejezetten élvezetes élménynek tarják a viszonteladást és vásárlást, szeretik újrafelfedezni a jó minőségű használt árut. A kutatásokból az is kiderült, hogy a kiskereskedelmi kategóriák közül a ruházat az, ahol a vásárlók szilárdan hisznek abban, hogy a használt cikkek jobb minőséget kínálnak, mint az új termékek. Ráadásul töredék áron prémium márkát vásárolni kifejezetten jó üzlet. Az is kiderült, hogy a másodkézből vásárolt luxusholmikat sokkal nagyobb becsben tartják a vásárlók és hosszabb ideig használják, mint a plázában vásárolt fast fashion termékeket.

A nagy globális kiskereskedelmi platform, az eBay májusban kiadott 2024-es használtcikk-kereskedelmi jelentése szerint a „takarékos” címke alatt futó ruházati cikkek és kiegészítők eladásai 2023 márciusa és 2024 márciusa között világszerte több mint négyszáz százalékkal nőttek. Az eBay elemzése szerint jellemzően a millenniumi – negyven év alatti – és a még fiatalabbak, a Z generáció mozgatja a másodkezes kereskedelmet.

Új szereplőként lépett erre a piacra és hazai vizekre a litván Vinted nevű platform. A litván cég 2008-ban online turkáló startupként indult, mára Európa vezető nemzetközi használtdivatcikk-piacává nőtte ki magát. Tavaly már 596,3 millió eurós bevételt értek el, szemben a 2022-es 370,2 millió euróval. Sőt a 2022-es 20,4 millió eurós veszteségből a múlt évben 17,8 millió eurós nettó nyereséget produkáltak. A cég azt mondta, további beruházásokat tervez, beleértve a szállítási szolgáltatásokat és az esetleges felvásárlásokat a terjeszkedés felgyorsítása érdekében. A ruhavásárlási szokások átalakulása, a mennyiségi szemlélet helyett a minőség választása globális érdek, mert soha korábban ennyi ruhaszemét nem keletkezett a világban, ráadásul soha korábban ennyi pénzt nem dobtak ki a fogyasztók az impulzusvásárlás miatt vagy a csábító marketingakcióknak köszönhetően.