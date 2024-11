Kínai válaszcsapás a büntetővámokra – óriásit nyerhet hazánk

A kínai államvezetés bekérette a nagyobb villanyautó-gyártók vezetőit, és arra utasította őket, hogy állítsák le a beruházásaikat azokban az európai országokban, melyek támogatják a kínai gyártású elektromos járművekre kivetett büntetővámokat – értesült a Reuters hírügynökség több forrásból.

Fotó: Getty Images

Mindez azután történt, hogy az Európai Unió progresszív, akár 45,3 százalékot elérő vámjai hatályba léptek a héten, miután azt az unió többsége megszavazta a hónap elején. Tíz tagállam, köztük Franciaország, Lengyelország és Olaszország támogatta a vámokat, míg öten ellene szavaztak. Utóbbiak közé tartozik Magyarország és Németország is, 12 tagállam pedig tartózkodott – idézi fel a Világgazdaság cikke.

A magyar kormány akkor is hangoztatta, hogy elhibázott döntés büntetővámot kivetni a Kínában készült autókra. Most azonban úgy tűnik, hazánk profitálhat is a szankcionálásból. Mivel drága lesz Kínából villanyautókat behozni, a kínai cégeknek érdeke lesz az unión belül gyártani, és ezzel megkerülni a magas vámot. Magyarországon jelenleg is építenek akkumulátorgyárakat, és a legnagyobb kínai elektromosautó-gyártó, a BYD óriásüzemet húz fel Szegeden.

A pekingi kereskedelmi minisztérium az uniós szavazás után egy héttel kérette be a BYD, a SAIC, a Geely és más autós vállalatok vezérigazgatóit. A kínai kormány arra „bátorította” őket, hogy állítsák le azokban az országokban a nagyobb beruházásokat, amelyek megszavazták a termékeikre kivetendő vámokat. Peking egyúttal azt „kérte” a vállalatvezetőktől, hogy azokban az uniós országokban fektessenek be, amelyek a vámok ellen szavaztak. Ezek a következők: Németország, Magyarország, Málta, Szlovénia, Szlovákia.

Tehát ez azt jelenti, hogy magyarországi beruházás nincs veszélyben, mivel hazánk nem szavazta meg a villanyautókra kivetett vámokat.

Sőt, a hírügynökség forrásai azt is elárulták, hogy

a BYD akár hazánkba hozhatja európai központját Hollandiából.

Kína válaszcsapása a megemelt uniós vámok ellenében újabb szintre emelkedhet ezzel. Peking eddig csak arról döntött, hogy a vámot megszavazó országok híres, nemzeti termékeire vett ki 30-40 százalékos importvámot, például a francia konyakra.

Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke nemrégiben jelentette be, az a céljuk, hogy fontos piaci szereplővé váljanak Európában. Az autógyártó tervei közt szerepel, hogy bővíti a német értékesítési csapatot annak érdekében, hogy minél több európai fogyasztó bizalmát elnyerjék, vagyis a vállalat hosszú távra tervez Európában.

A magyar kormány természetesen fenntartja véleményét, miszerint az uniós büntetővámok aláássák a kontinens versenyképességét. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtöki Facebook-posztjában úgy fogalmazott:

A leköszönő Európai Bizottság a távozása előtt még egy kegyelemdöfést ad az európai gazdaságnak, bevisz még egy mélyütést az európai versenyképességnek azzal, hogy – a tagállamok és az iparág legnagyobb vállalatainak véleményét figyelmen kívül hagyva – extra vámokat vezet be az elektromos autóipar kínai szereplőire.

Mindeközben pedig a BYD eladásai az egekben vannak, az utolsó negyedévet újabb rekordhavi eladásokkal indította – írja a Bloomberg. A vállalat 500 526 autót értékesített októberben, derül ki a pénteken közzétett adatokból. A hibridek eladásai 310 912 kiszállítással a múlt hónapban a legjobban teljesítettek. A BYD egyes újabb hibrid modelljeinek továbbfejlesztett hajtásláncai már több mint 2000 kilométeres hatótávolságot tesznek lehetővé. Az autógyártó a múlt hónapban újabb mérföldkőhöz érkezett, amikor a harmadik negyedévről olyan bevételt jelentett, amely meghaladta a Tesla Inc. bevételét is.

Az év utolsó három hónapja általában a vásárlási csúcsszezon Kínában, és az elektromos és hibrid járművek eladása növekszik, amit a kiterjesztett nemzeti és helyi támogatások is elősegítenek, amelyek a fogyasztókat a régebbi autók cseréjére ösztönzik. A BYD is jó úton halad afelé, hogy elérje a felülvizsgált négymillió járműre vonatkozó éves értékesítési célját, miután szeptemberig mintegy 2,74 millió járművet adott el.