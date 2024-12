– Tartós áramszünetre készül Románia, készíti fel a lakosságot a román kormány. Úgy tűnik, hogy a politikai botrányokkal csőstül jön a baj és az ország egész villamosenergia-rendszere az összeomlás szélére sodródhat – hívta fel a figyelmet a fejleményekre Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője jelezte: a hivatalos indoklás szerint a problémát az okozhatja, hogy az időjárásfüggő megújulók telepítését – amelyek mostanra a román árammix több, mint felét biztosítják – nem kísérték kellő hálózati és rugalmassági kapacitásfejlesztések.

Márpedig ahogyan Ukrajnának egyre több áramra van szüksége és az európai ellátás egyre feszesebbé válik, Románia importlehetőségei is beszűkülhetnek, ami többórás áramkimaradásokhoz vezethet.

– A tanulság, hogy a villamosenergia-mixet nem lehet kizárólag időjárásfüggő megújulókra építeni. Másképpen fogalmazva: radikális zöldítés helyett egyensúlyőrző energiapolitikára van szükség – tette hozzá Hortay Olivér.

A Magyar Nemzet korábban arról is írt, hogy Németországban már közismert fogalom a Dunkelflaute (sötét szélcsend), vagyis azok a tartós időszak, amikor nem fúj a szél és nem süt a nap, vagyis nem termelnek az időjárásfüggő megújulóenergia-termelő létesítmények. November közepén is ilyen időszakot éltek: napokig a mintegy nyolcvan GW-nyi német naperőművi és a körülbelül hetven GW-nyi szélerőművi kapacitás csupán töredéke termelt áramot. Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára akkor jelezte: a német piac mérete és központi elhelyezkedése miatt ez egész Európára jelentős hatással van, a tőzsdei árak is a német EEX tőzsdéhez igazodnak. A sötét szélcsend időszakában a magas atomenergia-részaránnyal működő francia piacon százhúsz EUR/MWh körüli tőzsdei árak mutatkoztak, míg az atomenergiát elutasító német piacon közel ötszáz EUR/MWh-s csúcsárak is kialakultak a délutáni órákban.