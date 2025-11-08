idezojelek
Poszt-trauma

Válasz Schiffer András kérdésére

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

Schiffer AndrásOrbánlibsibolsiTrump 2025. 11. 08.

„Amikor 2014 elején a paksi bővítés ellen tiltakoztunk, a bajnaisták legfőbb problémája az volt, hogy miért Roszatom, miért nem Westinghouse. Gondolom, most boldogok.”

 Schiffer András tömör, lényegre törő megjegyzését olvasták.

No, és vajon boldogok?

Nem boldogok.

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást. Akkor nagyon boldogok lennének.

Ha a komcsi-muszlim-lmbtq new yorki polgármester lenne az elnök, akkor olyan boldogok lennének, mint a légy a kint felejtett túrórudin, bágyadt, őszi napsütésben.

Most viszont boldogtalanok.

Hirtelen kiderült, hogy a Westinghouse rossz. Rossz, drága, felesleges. És Orbán „megkente” sok pénzzel Trumpot. A facebook kis pöcse meg is írta az üresség netes kódexébe: 

„Orbán Trumpnál kuncsorog”.

Hát persze. Ahogy Philip meg is írta:

„Természetesen minden normális magyar örül Orbán Viktor sikerének, mert az a hazánk sikere. Kivéve Pétert, aki azt találta mondani, hogy a miniszterelnök »Washingtonban kuncsorog« Trumpnál. Hát persze. Keserű fájdalmában ennyit ért a nagyok világából ez a politikusi OKJ-tanfolyamot estin végző szemfényvesztő.”

Kis kiigazítás: a kis pöcs nem végezte el a politikusi OKJ-tanfolyamot. Megbukott.

De a csúcsot Dobrev Klára (Mézga Aladár) tartja. Ő így nyögte bele két százalékos pártjának fájdalmát az üresség netes kódexébe – idézzük teljes egészében, mert kordokumentum:

„Látom, hogy a jobboldalon megy Orbán és Trump dicsőítése. A Fidesz Orbánt dicsőíti, Magyar Péter Trumpot. Tegnap Washingtonban nem Magyarország győzött.
Tegnap Washingtonban nem történt semmi olyan, ami nekünk, magyaroknak könnyebbé tenné az életünket. Az orosz gázt drágábban vásároljuk, és a felárat magyar adófizetők pénzéből utaljuk Putyinnak. Ebből is finanszírozza a háborút. Orbán tegnap is Putyin érdekében lobbizott, nem a magyarokéban.

Mi, magyarok fizetjük meg ennek az árát. Amikor Putyinnak udvarolt, minden számítás nélkül hazajött egy atomerőmű-projekttel, Paks 2-vel a zsebében. Ez ezermilliárdokba kerül nekünk. Közben széthullik az egészségügy, az oktatás — de az oroszok viszik a pénzt.

Most Orbán Trumpnak udvarol, annak az embernek, akit nem érdekelnek az elvek, a béke, nem érdekel semmi — csak az üzlet és a pénz, de az is csak akkor, ha a milliárdos barátainak megy. És most Orbán hirtelen amerikai atomerőművekkel jött haza.

Láttunk bármilyen számítást? Versenytárgyalást? Biztos, hogy az amerikai a legjobb? Mi van, ha a brit vagy a francia lenne olcsóbb?

Két gátlástalan politikus bábjává vált Orbán. Putyin is és Trump is arra tartják, hogy belülről gyengítse az EU-t. Úgy rángatják és használják, ahogy nekik tetszik. Ő meg örömmel eljátssza a hasznos idióta szerepét, hiszen a családjának, szomszédainak ez hatalmas üzlet.

És az árát Magyarország fizeti meg. Ha Orbán marad, újabb ezermilliárdokat fizetünk ki — most már nem csak Putyinnak, hanem a Trump-közeli multiknak is.”

Jó mi?

Itt a válasz Schiffer kérdésére. A Westinghouse hirtelen rossz. Rossz, drága, felesleges. És olcsóbb lenne a francia vagy a brit. Persze csak addig, ameddig nem Le Pen vagy Farage a francia és a brit vezető. Ha ők lennének (lesznek), az is drága lesz, felesleges, rossz, és a „zorbán” köreit fogja gazdagítani.

De a legjobb ez:

„Az orosz gázt drágábban vásároljuk, és a felárat magyar adófizetők pénzéből utaljuk Putyinnak.”

 Nyilván. És nyilván ez az oka, hogy Magyarországon a legolcsóbb az energia az egész diliházzá vált Európai Unióban. Hopgy ezt csak mi állítjuk, „orbánista propagandisták”? Nem:

 „Magyarországon mérte a legalacsonyabb áramárakat az Eurostat 2025 első félévében. Az uniós statisztikai hivatal elemzése szerint száz kilowattóra villamos energiáért a vizsgált időszakban nálunk mindössze 10,40 eurót kellett fizetni. A második helyre Málta került 12,44, a harmadikra Bulgária 13 euróval.

Ezzel szemben Németországban voltak a legmagasabbak az áramárak 38,35 euró/100 kWh-val, ezt követte Belgium (35,71 euró) és Dánia (34,85 euró). Hatalmas áremelkedéseket is regisztrált a hivatal: 2024 első félévéhez képest Luxemburgban 31,3, Írországban 25,9, Lengyelországban pedig 20 százalékkal emelkedett az áramért fizetendő tarifa. Eközben a legnagyobb árcsökkenéseket Szlovéniában (–13,1 százalék), Finnországban (–9,8 százalék) és Cipruson (–9,5 százalék) regisztrálták.

Az említett összegeket a jövedelmekhez viszonyítva is meg kell vizsgálni a jobb értelmezhetőség kedvéért. Az Eurostat úgy számolt, hogy a vásárlóerő-paritáson (PPS) kifejezve Csehországban voltak a legmagasabbak az áramárak (39,16), amit a sorban Lengyelország (34,96) és Olaszország (34,40) követ. Ebben az összehasonlításban is újfent kiválóan szerepelt Magyarország 15,01-es értékkel, amivel a második helyre került Málta (13,68) után. Hazánkat Finnország követi 18,70-es értékkel.”

Ennyi. Sőt, ennyike.

Dobrev hazudik. Ugyanis egy gazember. És mivel nekem van a legerősebb felmentésem az apák és fiúk, nagyapák és fiúk összevetésének tilalma alól, én mondhatom nyugodtan: ameddig a szovjetek megszállás alatt tartották a hazánkat, addig Dobrev nagyapja, a hazaáruló és gyilkos Apró Antal megszállottan szolgálta ki a szovjetek érdekeit és megszállottan nyalta a seggüket. Mint az összes többi.

Most, hogy Brüsszel s...ggét kell megszállottan nyalni, azt nyalják megszállottan. Mert ezek ilyenek. Ilyenek voltak, ilyenek maradtak.

Megszállott s...ggnyalók és hazaárulók.

Gazemberek.

A normális magyarok pedig örülhetnek. Ismét sikerült a magyar miniszterelnöknek megvédeni a magyar érdekeket. 

És erre éppen a dobrevi tirádák meg a libsi-bolsi sajtó tálalása a legerősebb, megcáfolhatatlan bizonyíték.

Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

 

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekpuccskísérlet

Szerbiában puccskísérlet zajlik

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekmagyarság

Tisza-csatlós RMDSZ-t álmodnak

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekadatszivárgás

A Tisza Pártot meg kell büntetni

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeszme

Besaraznák a nagy eszmét

