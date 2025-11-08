Válasz Schiffer András kérdésére

Most Orbán Trumpnak udvarol, annak az embernek, akit nem érdekelnek az elvek, a béke, nem érdekel semmi — csak az üzlet és a pénz, de az is csak akkor, ha a milliárdos barátainak megy. És most Orbán hirtelen amerikai atomerőművekkel jött haza.

Láttunk bármilyen számítást? Versenytárgyalást? Biztos, hogy az amerikai a legjobb? Mi van, ha a brit vagy a francia lenne olcsóbb?

Két gátlástalan politikus bábjává vált Orbán. Putyin is és Trump is arra tartják, hogy belülről gyengítse az EU-t. Úgy rángatják és használják, ahogy nekik tetszik. Ő meg örömmel eljátssza a hasznos idióta szerepét, hiszen a családjának, szomszédainak ez hatalmas üzlet.

És az árát Magyarország fizeti meg. Ha Orbán marad, újabb ezermilliárdokat fizetünk ki — most már nem csak Putyinnak, hanem a Trump-közeli multiknak is.”

Jó mi?

Itt a válasz Schiffer kérdésére. A Westinghouse hirtelen rossz. Rossz, drága, felesleges. És olcsóbb lenne a francia vagy a brit. Persze csak addig, ameddig nem Le Pen vagy Farage a francia és a brit vezető. Ha ők lennének (lesznek), az is drága lesz, felesleges, rossz, és a „zorbán” köreit fogja gazdagítani.

De a legjobb ez:

„Az orosz gázt drágábban vásároljuk, és a felárat magyar adófizetők pénzéből utaljuk Putyinnak.”

Nyilván. És nyilván ez az oka, hogy Magyarországon a legolcsóbb az energia az egész diliházzá vált Európai Unióban. Hopgy ezt csak mi állítjuk, „orbánista propagandisták”? Nem:

„Magyarországon mérte a legalacsonyabb áramárakat az Eurostat 2025 első félévében. Az uniós statisztikai hivatal elemzése szerint száz kilowattóra villamos energiáért a vizsgált időszakban nálunk mindössze 10,40 eurót kellett fizetni. A második helyre Málta került 12,44, a harmadikra Bulgária 13 euróval.

Ezzel szemben Németországban voltak a legmagasabbak az áramárak 38,35 euró/100 kWh-val, ezt követte Belgium (35,71 euró) és Dánia (34,85 euró). Hatalmas áremelkedéseket is regisztrált a hivatal: 2024 első félévéhez képest Luxemburgban 31,3, Írországban 25,9, Lengyelországban pedig 20 százalékkal emelkedett az áramért fizetendő tarifa. Eközben a legnagyobb árcsökkenéseket Szlovéniában (–13,1 százalék), Finnországban (–9,8 százalék) és Cipruson (–9,5 százalék) regisztrálták.