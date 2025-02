Hortay Olivér: Energetikai csapdába sodorhatná az uniót Ukrajna csatlakozása

Kritikus energiahiány

Szavai szerint súlyos problémát jelent az is, hogy Ukrajna jelentős behozatalra szorul földgázból – a gáztárolóik töltöttsége tíz százalék körüli, ami kritikusan alacsony – villamos energiából, de még üzemanyagból is, az oda irányuló energiaszállítások miatt pedig EU-szerte jelentősen leszűkülne a kínálat ezekből a termékekből.

– A szűkös kínálat a magas energiaárak és az ezekből adódó feszes energiaellátás már most is komoly nehézséget jelentenek az unió gazdaságainak. Amint a Draghi-jelentés is rámutatott, a közösség versenyképességi kihívásai közül kiemelkedik, hogy egy európai vállalatnak négyszer-ötször annyit kell fizetnie a földgázért mint egy amerikainak. Ráadásul Ukrajna csatlakozása, valamint az újjáépítésből adódó megemelkedett energiaigény tovább szűkítené az EU-ban elérhető kínálatot – fejtette ki a szakember.

Villamos energiából például – folytatta – Ukrajna már most is kihasználja határkeresztező kapacitásaiból adódó lehetőségeit. – Ha az Európai Bizottság terveinek megfelelően tovább bővítenék ezt a vezetékrendszert és a kiszolgáló infrastruktúrát, akkor bizonyos időszakokban Ukrajna várhatóan fenntarthatatlanul sok energiát szívna el az EU-s piacról – mutatott rá Hortay Olivér, hozzátéve, hogy

Ukrajna csatlakozásával a veszélyhelyzeti protokollt is átírhatják (vagyis magasabb mennyiségben szabhatják meg azt a minimumot, amelyet földgázból vagy villamos energiából biztosítani kell az országnak hiány esetén), ami viszont az EU ellátásbiztonságát gyengítené.

Mindemellett az Ukrajnába irányuló import az egész unióban növelheti a villamos energia költségeit. – Ugyanis az ottani kereskedők a magas kereslet miatt drágábban tudják eladni, mint a szomszédos országokban. Ez pedig kihat a többi tagállamra is, viszont Ukrajnát jelenleg külső támogatók finanszírozzák, így nem érdekeltek abban, hogy elkerüljük ezt a helyzetet – vélte a szakember.

Lesöpört javaslat

A megfelelően alkalmazott energetikai ösztönzők viszont akár a háború lezárását is közelebb hozhatják. – Nemrégiben a The Financial Times nevű lap felvetette, hogy újból napirendre kellene venni a vezetékes gáz kérdését. Ha a majdani békemegállapodásba valóban belefoglalnák, hogy Oroszország ismét szállíthat vezetékes földgázt Európába, az az unió gazdaságának is jót tenne és a hadviselő feleknek is előnyös lenne. Ukrajnának például fontos bevétele származna a tranzitdíjból – fejtette ki Hortay Olivér.

Szavai szerint az Európai Bizottság hallani sem akar erről, s továbbra is a szankciós politikát erőlteti, pedig a javaslat jó alkualapot képezhetne ahhoz, hogy az Európai Unió minél előnyösebb pozícióba kerüljön a béketárgyalások alatt.