Kivételesen erős évkezdet az ingatlanpiacon

Növekvő tranzakciószám, új árrekordok és folyamatos aktivitás jellemezte az ingatlanpiac 2025-ös első negyedévét. A tranzakciószámok fokozatos emelkedése a tavalyi trenddel ellentétben ezúttal márciusban is kitartott: a hónapra becsült 12 200 adásvétel az előző hónap eredményeit hét százalékkal haladja meg, az előző év azonos időszakához hasonlítva pedig tíz százalékkal több adásvételt jelent.

Erős az évkezdet az ingatlanpiacon, főleg a fővárosban volt látványos a drágulás. Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

A Duna House országos lakásárindexe nominálértéken 34 pontos növekedés után 345 ponton zárt, míg reálértéken 12 ponttal lett magasabb, mint az előző negyedévben. A fokozott keresletnek és az áremelkedésnek köszönhetően az országos panel és tégla árindex is mindenkori csúcsra került.

Érdekes folyamatok zajlanak az új építésű lakások piacán is. Budapesten meghaladta az 1,6 millió forintot ilyen lakások átlagos négyzetméterára. A legdrágább a II. kerület, míg a legnagyobb kínálat továbbra is a XIII. kerületben található. Most először fordul elő, hogy Budapest egyik kerületében sem kínálnak már egymilliós négyzetméterár alatti új lakásokat.

A meghirdetett lakások kétharmada pedig ennek ellenére szinte azonnal elkelt.

Budapesten eközben tovább erősödött a befektetői jelenlét: a vásárlások közel 45 százaléka e célból történt, vidéken pedig minden harmadik tranzakció mögött befektetési szándék állt. Első lakás vásárlására a fővárosban 67 millió, vidéken 38,7 millió forintot fordítottak. Érdekesség, hogy a fővárosban a legtöbb eladó a 60 év feletti korosztályból került ki, a leggyakoribb motiváció pedig a nagyobb otthonba költözés volt.

Tovább nőtt a nagy alapterületű, nyolcvan négyzetméternél nagyobb lakások iránti kereslet, míg a 40–60 négyzetméteresek forgalma csökkent. Budán és Pesten is emelkedett a 70 millió forint feletti ingatlanok részesedése.

Az országos értékesítési idő panellakásoknál két-három hónap, téglalakásoknál négy hónap körül alakult.

A Duna House közleménye említi, a budai panellakások átlagos négyzetméterára 1,1 millió forintra nőtt, és ahogyan írtuk, ebben benne vannak a legnépszerűbbnek számító Pók utcai lakótelep, az őrmezei és a kelenföldi lakótelep lakásárai is.

A jelzáloghitel-piaci volumenben is bővülés látható: a Credipass magyarországi adatai alapján a jelzáloghitel-piacon idén márciusban 125 milliárd forint szerződéses összegben realizálódott lakáscélú jelzáloghitel, ami 28 százalékos növekedés 2024 azonos időszakához képest. Az átlagos hitelösszeg Budapesten 31,5 millió forintra emelkedett, vidéken 21 és 22 millió forint között alakult.

A kelet-magyarországi ügyletek között jelentkezett a legnagyobb arányban a csok plusz: az igénylők közel negyede élt a kamattámogatott hitel lehetőségével.