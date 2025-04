Még mindig a romániai ár töredékéért lehet Kelet-Magyarországon házat venni, a tejtermékeket és a tojáspiacot is vizsgálja a versenyhatóság – heti összefoglaló

Műholdak százait gyárthatja évente a martonvásári gyár. A 4iG csoport Remtech Űrtechnológiai Központja tovább erősíti Magyarország pozícióját az űriparban. Évente akár száz nagyobb méretű műhold gyártására is képes lesz a 4iG csoport Remtech Űrtechnológiai Központja. A létesítmény bokrétaünnepségét a múlt héten tartották, a gyártás pedig a tervek szerint 2026-ban veheti kezdetét Martonvásáron – nyilatkozta az InfoStartnak a Remred Zrt. technológiai igazgatója, Zábori Balázs. Az, hogy évente hány műhold készül majd, azon is múlik, hogy pontosan mekkorát kell gyártani. A 400 kilós eszközből évente 50–100 is készülhet Martonvásáron, 50–150 kilós műholdakból akár ennél több is. A martonvásári űrtechnológiai központ létrehozása nem olcsó mulatság, a beruházás teljes költsége nagyságrendileg tízmilliárd forint, azonban pontos számot csak a beruházás végén tudnak majd mondani.

Kelet-Magyarországon olcsóbbak az ingatlanok, mint a román oldalon, Battonya pedig a keresletnövekedés nyertese, nőtt a lakosságszám. Fotó: Battonya város önkormányzata

Tömegével hozzák meg a románok a döntést: Magyarországon akarnak élni – pofonegyszerű az indok

Még mindig a romániai ár töredékéért lehet Kelet-Magyarországon házat venni, bár a négyzetméterárak emelkedésnek indultak, pontosan a vevői érdeklődés megugrása miatt. Hatalmas a különbség az ingatlanárakban: Kolozsváron háromezer euró, mintegy 1,2 millió forint az átlagos négyzetméterár, Temesváron 1700, Nagyváradon 1600 euró (600–700 ezer forint), míg a kelet-magyarországi ingatlanszektorban vannak olyan települések, ahol az érték alig haladja meg a 100 ezer forintot. Így most már sokan vállalják az ingázást Nyugat-Románia és Kelet-Magyarország között. A trend január elején robbant be, de már tavaly novembertől érlelődött, amikor kiderült, hogy Románia év elejétől a schengeni övezet teljes jogú tagjává válik.

Bővül a paletta, még több típusú állampapírból válogathatunk

Minden eddiginél szélesebb állampapír-kínálatból válogathatnak az ügyfelek az Államadósság-kezelő Központ nagy mértékben kibővülő termékpalettájáról.

A módosítás keretében a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) futamideje 3 és 5 évről 4 és 6 évre emelkedik, megjelenik a hároméves mellett az ötéves Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), valamint tízves lesz a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) futamideje. A kamatozási és visszaváltási szabályok nem változnak, a lakossági ügyfelek így a megszokott rugalmasság és kedvező kondíciók mellett még szélesebb kínálatból választhatják ki az élethelyzetüknek leginkább megfelelő állampapírt – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Élénkítheti a családi házak piacát az Otthonfelújítási program módosítása

Április 15-től kedvezően változtak az Otthonfelújítási program szabályai, amely élénkítheti a családi házak piacát. Az új szabályok értelmében a frissen vásárolt ingatlanokra is igényelhető a támogatás.

A módosításnak köszönhetően elegendő lesz csupán a pályázati igény benyújtásakor igazolni lakcímkártyával, hogy a pályázó vagy közeli hozzátartozója a korszerűsítendő ingatlanban lakik, a tulajdoni jogviszonyt pedig a felújítási kölcsön folyósítása előtt ellenőrzik. Ez azt jelenti, hogy április 15-től azok is pályázhatnak az Otthonfelújítási programban támogatásra, akik most vásárolnak felújítandó családi házat.

Zsigó Róbert: Átlagosan majdnem húszszázalékos az árrésstop hatása

Az árréstop bevezetésének hatására négy hét alatt átlagosan 18,6 százalékkal csökkent az intézkedés alá vont 30 alapvető élelmiszer ára − közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy az elért eredményeket meg is kell védeni, ezért folyamatosan figyelik, hogy a kereskedők betartják-e a maximum tízszázalékos árrést az érintett termékkategóriák esetében. Eddig 416 üzletet ellenőriztek, s jogszabálysértés még nem történt. Bár bizonyos ügyeket vizsgálnak, de az látszik, hogy a kereskedelmi láncok betartják az árréscsökkentést − emelte ki. Közölte ugyanakkor, hogy vannak jelek, amelyek szerint a „kereskedelmi láncok majd idővel megpróbálnának ez alól kibújni”, de ezt nem fogják engedni.

Folytatódik a harc az áremelések ellen: a tejtermékeket és a tojáspiacot is vizsgálja a GVH

Gyorsított ágazati vizsgálatokat indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a tej és tejtermékek, illetve a tojás hazai piacán – jelentette be Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke a Gazdasági Bizottság keddi ülésén. A GVH által azonosított termékek jelentős részét teszik ki az átlagos hazai fogyasztói kosárnak, a fogyasztói áraikban pedig nagymértékű emelkedés, illetve hullámzás volt észlelhető az elmúlt időszakban. A GVH elnöke aláhúzta: „A nemzeti versenyhatóság továbbra is minden rendelkezésére álló eszközzel azon dolgozik, hogy megvédje a magyar fogyasztókat a jogsértő gyakorlatoktól és a túlzó áremelésektől.”

A GVH elnöke kifejtette: az elmúlt időszakban széles körben tapasztalható jelenség volt, hogy mind a tejtermékek, mind az étkezési tojás ára jelentősen fluktuált. Emellett azt látták, hogy ezen termékek fogyasztói árai jelentősen megugrottak a közelmúltban. Rigó Csaba Balázs hozzátette: a tejtermékek és a tojás jelentős részét teszik ki az átlagos hazai fogyasztói kosárnak, amely tovább fokozza az elmúlt időszakban tapasztalt ármozgások vizsgálatának indokoltságát.