Egykulcsos adó vagy progresszív rendszer? – súlyos kockázatokra figyelmeztet az elemző

Az egykulcsos személyi jövedelemadó (szja) 2010‑es bevezetése kedvezően hatott a munkavállalási hajlandóság növekedésére, ennek révén a gazdasági növekedésre is. A korábbi többsávos rendszer – különösen az átlagbér környékén – visszafogta a munkakínálatot – nyilatkozta a Világgazdaságnak Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezetője. Az egykulcsos adó kedvezőbb a családoknak, felsorolta, miért.

Fotó: Shutterstock

A Tisza-adó, azaz a progresszív adózás első látásra vonzónak tűnhet a magas jövedelműek extra megadóztatásával, ám Árokszállási szerint ennek több komoly kockázata is van. Ezek:

a magasabb adókulcsok visszafogják a munkavállalást,

vagy ösztönözhetik az adófizetők alternatív – akár legális – megoldások keresését,

ami miatt a várható többletbevétel elmaradhat,

miközben a gazdasági növekedés is lassulhat.

Másrészt a foglalkoztatók és munkavállalók érdeke is az adó elkerülése: a zsebbe fizetés miatt növekszik a szürkegazdaság, amely tovább rontja az állam bevételeit – emeli ki a Világgazdaság cikke.



Az egykulcsos adó kedvez a családoknak

Ugyanakkor az egykulcsos rendszer jól kombinálható célzott családi adókedvezményekkel. Árokszállási hangsúlyozza, hogy ezek különösen a legalacsonyabb jövedelmű háztartásokat segíthetik, miközben nem ösztönöznek adóelkerülésre vagy a bejelentett jövedelmek csökkenésére. A cikk rámutat további potenciális veszélyekre is. Például egy progresszív rendszer hátrányosan érintheti a több eltartottat nevelő háztartásokat, és fokozhatja a szürkegazdaságot.

Az ÁFA‑kulcs csökkentése sem jelent egyértelmű megoldást, hiszen a kereskedők gyakran „lenyelik” az áfacsökkentést, míg az állam bevételének nagy része áfából származik – az áfabevételek kiesése ezért súlyosan ronthatná a költségvetési egyensúlyt.

Árokszállási szerint nem zárható ki egy pluszadókulcs bevezetése – például az átlagbér kétszerese felett –, ám a vonatkozó kutatások több mint tízévesek, és azóta fejlődött az adófizetési morál. Ez azt jelentheti, hogy ma már kisebb a jövedelemeltitkolás kockázata, mint régebben gondolták.