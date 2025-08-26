Széles körű bankkártyacsere-programot hajt végre az Erste Bank, a cél az, hogy megváljanak a MasterCard kártyáktól, és az ügyfelek a továbbiakban csak Visa kártyákat használjanak – írja az Origo.
Szinte az összes ügyfél bankkártyáját lecseréli az egyik hazai pénzintézet
Készüljön, tömeges csere jön.
Ez egy többlépéses folyamat, egyébként. Az ügyfeleket jó előre értesítik arról, hogy új bankkártyát kapnak, ami nem kerül nekik pénzbe, mindössze annyi, hogy azt valahogyan át kell venniük. Az értesítő levélben, amelyet postán és e-mailben is elküldenek, tájékoztatják az ügyfeleket a változásról. Közölték azt is, az új kártya annyiban lesz más, hogy a név, a kártyaszám, a kártya lejárati ideje és CVV/CVC kód a kártya hátoldalán fog szerepelni, ami szerintük biztonságosabbá teszi a kártyás fizetést.
További Gazdaság híreink
Beszámolnak arról is, hogy az ügyféladatok a legmodernebb technológiával kerülnek a kártyára, amelyek nem vésettek és nem is dombornyomottak lesznek, hanem lézergravírozással készülnek, emiatt nem kopnak meg a betűk és a számok a kártyákon. Az új kártyán aláíráspanel sem lesz.
További Gazdaság híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
MOSZ vezető: a Tisza terve a szakemberek elvándorlásához vezetne
A Tisza Párt esetleges szja-emeléséről nem először szivárognak ki információk.
Változik az autópálya-matrica ára
Ez a piac átrendeződését okozza a szakértő szerint.
Itt vannak a végleges feltételek az Otthon start programban való részvételről
Megjelent hétfőn este a különböző lakás-, illetve családtámogatások összehangolásáról szóló rendelet. Az Otthon startba adóstárs is bevonható, egy választott, szintén támogatott konstrukcióval kombinálható.
Szja-emelés: nőhet a szürkegazdaság és erősödhet a kivándorlás a Tisza terve miatt
Az emelés már az átlagkeresetűeket is érintené.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
MOSZ vezető: a Tisza terve a szakemberek elvándorlásához vezetne
A Tisza Párt esetleges szja-emeléséről nem először szivárognak ki információk.
Változik az autópálya-matrica ára
Ez a piac átrendeződését okozza a szakértő szerint.
Itt vannak a végleges feltételek az Otthon start programban való részvételről
Megjelent hétfőn este a különböző lakás-, illetve családtámogatások összehangolásáról szóló rendelet. Az Otthon startba adóstárs is bevonható, egy választott, szintén támogatott konstrukcióval kombinálható.
Szja-emelés: nőhet a szürkegazdaság és erősödhet a kivándorlás a Tisza terve miatt
Az emelés már az átlagkeresetűeket is érintené.