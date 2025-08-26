Rendkívüli

Szinte az összes ügyfél bankkártyáját lecseréli az egyik hazai pénzintézet

Készüljön, tömeges csere jön.

Széles körű bankkártyacsere-programot hajt végre az Erste Bank, a cél az, hogy megváljanak a MasterCard kártyáktól, és az ügyfelek a továbbiakban csak Visa kártyákat használjanak – írja az Origo

Ez egy többlépéses folyamat, egyébként. Az ügyfeleket jó előre értesítik arról, hogy új bankkártyát kapnak, ami nem kerül nekik pénzbe, mindössze annyi, hogy azt valahogyan át kell venniük. Az értesítő levélben, amelyet postán és e-mailben is elküldenek, tájékoztatják az ügyfeleket a változásról. Közölték azt is, az új kártya annyiban lesz más, hogy a név, a kártyaszám, a kártya lejárati ideje és CVV/CVC kód a kártya hátoldalán fog szerepelni, ami szerintük biztonságosabbá teszi a kártyás fizetést. 

Beszámolnak arról is, hogy az ügyféladatok a legmodernebb technológiával kerülnek a kártyára, amelyek nem vésettek és nem is dombornyomottak lesznek, hanem lézergravírozással készülnek, emiatt nem kopnak meg a betűk és a számok a kártyákon. Az új kártyán aláíráspanel sem lesz. 

 

