Szinte az összes ügyfél bankkártyáját lecseréli az egyik hazai pénzintézet

Ez egy többlépéses folyamat, egyébként. Az ügyfeleket jó előre értesítik arról, hogy új bankkártyát kapnak, ami nem kerül nekik pénzbe, mindössze annyi, hogy azt valahogyan át kell venniük. Az értesítő levélben, amelyet postán és e-mailben is elküldenek, tájékoztatják az ügyfeleket a változásról. Közölték azt is, az új kártya annyiban lesz más, hogy a név, a kártyaszám, a kártya lejárati ideje és CVV/CVC kód a kártya hátoldalán fog szerepelni, ami szerintük biztonságosabbá teszi a kártyás fizetést.