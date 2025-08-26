Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”

A túlzottan olcsó tanszerek olykor silány minőséget takarnak

Ma már számtalan helyről beszerezhetők a tanszerek, iskolatáskák, tornaruhák és minden más termék, amely szükséges a tanévkezdéshez. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az iskolakezdés során is kiemelt figyelmet fordít a családok védelmére. Íme néhány hasznos tanácsuk a tudatos tanszervásárlás érdekében.

2025. 08. 26. 12:24
Fotó: Vémi Zoltán
A nyári szünet végével az iskolára és a tanórákra történő hangolódás mellett elérkezik a tanszerek beszerzésének ideje is. A tanévkezdéssel együtt járó bevásárlás azonban számos kihívással jár. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az iskolakezdés során is kiemelt figyelmet fordít a családok védelmére, ezért a tanévkezdéssel együtt járó vállalkozói kötelezettségek betartását a fogyasztóvédelem is kiemelten ellenőrzi, a vásárlók számára hasznos tanácsokat biztosít, indokolt esetben pedig hatósági eljárásokkal is védi a magyar családokat –  tájékoztatta lapunkat a Nemzetgazdasági Minisztérium.

tanszer, iskolakezdés
Érdemes figyelni a tanszerek anyagának összetételére is (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Óvakodjunk a különösen olcsó tanszerektől

Ma már számtalan helyről, akár hagyományos üzletekből, akár webáruházakból beszerezhetőek a tanszerek, iskolatáskák, tornaruhák és minden olyan termék, amely szükséges kicsiknek és nagyoknak a tanév megkezdéséhez. A széles tanszerkínálatból történő választás során érdemes vásárlás előtt tájékozódni az egyes üzletek kínálatáról, a termékek minőségéről, és természetesen az árakról is. 

Mivel a „fantasztikus tanévkezdési akció” típusú szlogenek mögött nem feltétlenül a legjobb ajánlatok rejtőznek és előfordulhat az is, hogy a rendkívül olcsó termékekhez silány minőség párosul 

hívja fel a figyelmet a minisztérium, amely szerint a tudatos fogyasztói döntések meghozatalához az ár-összehasonlító oldalak és az egyes kereskedelmi egységek reklámújságjai egyaránt hasznos segítséget nyújthatnak.

Az sem mindegy, milyen terméket választunk gyermekeink számára.

 Azon árucikkek használata, amelyek nagy koncentrációban tartalmaznak meghatározott lágyítószereket, súlyos kockázatot jelenthetnek a gyermekek egészségére, ezért a lágy műanyagból, PVC-ből készülő tolltartókat, műanyag neszesszereket, táskákat és egyéb termékeket igyekezzünk elkerülni

– figyelmeztetnek. Hozzáteszik: természetesen a hatóság ezeket is folyamatosan vizsgálja és a veszélyes termékeket haladéktalanul kivonja a forgalomból.

Ezt tehetjük minőségi probléma észlelése esetén

Ha a vásárlás során vagy azt követően bármilyen fogyasztói problémánk merülne fel, 

  • azt jelezzük az eladónak, és kérjük jegyzőkönyv felvételét. 
  • Ha a vállalkozással nem sikerül egyezségre jutni, panaszunk intézése érdekében az ingyenesen és gyorsan eljáró békéltető testülethez, 
  • megtévesztő reklám, árfeltüntetés vagy egyéb jogszabálysértés esetén pedig a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalhoz fordulhatunk. 

A kormányhivatalok minden esetben eljárnak jogszabálysértés gyanúja, így többek között megtévesztés vagy termékbiztonsági szempontból nem megfelelő termék árusítása esetén is.

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az iskolakezdés kapcsán is fokozott figyelmet fordít a magyar családok védelmére, a gyermekek anyagi és fizikai biztonságának garantálására.

Íróasztaltól a laptopig: mivel támogathatja a munkáltató az iskolakezdést?

A szeptember mindig komoly kihívás a gyermeket nevelő családok számára: a tanszerek, a ruhák, a digitális eszközök beszerzése gyakran több tíz- vagy akár százezer forintos kiadást jelent. A megemelt családi adókedvezmény és a dupla családi pótlék már jelentős segítség a családoknak, de a munkáltatók is segíthetik a dolgozóikat a cafeteria juttatási csomag keretében. Az iskolakezdési támogatás erősíti a lojalitást, és mutatja a vállalatok értékalapú gondolkodását.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

