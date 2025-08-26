A túlzottan olcsó tanszerek olykor silány minőséget takarnak

A nyári szünet végével az iskolára és a tanórákra történő hangolódás mellett elérkezik a tanszerek beszerzésének ideje is. A tanévkezdéssel együtt járó bevásárlás azonban számos kihívással jár. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az iskolakezdés során is kiemelt figyelmet fordít a családok védelmére, ezért a tanévkezdéssel együtt járó vállalkozói kötelezettségek betartását a fogyasztóvédelem is kiemelten ellenőrzi, a vásárlók számára hasznos tanácsokat biztosít, indokolt esetben pedig hatósági eljárásokkal is védi a magyar családokat – tájékoztatta lapunkat a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Érdemes figyelni a tanszerek anyagának összetételére is (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Óvakodjunk a különösen olcsó tanszerektől

Ma már számtalan helyről, akár hagyományos üzletekből, akár webáruházakból beszerezhetőek a tanszerek, iskolatáskák, tornaruhák és minden olyan termék, amely szükséges kicsiknek és nagyoknak a tanév megkezdéséhez. A széles tanszerkínálatból történő választás során érdemes vásárlás előtt tájékozódni az egyes üzletek kínálatáról, a termékek minőségéről, és természetesen az árakról is.

Mivel a „fantasztikus tanévkezdési akció” típusú szlogenek mögött nem feltétlenül a legjobb ajánlatok rejtőznek és előfordulhat az is, hogy a rendkívül olcsó termékekhez silány minőség párosul

– hívja fel a figyelmet a minisztérium, amely szerint a tudatos fogyasztói döntések meghozatalához az ár-összehasonlító oldalak és az egyes kereskedelmi egységek reklámújságjai egyaránt hasznos segítséget nyújthatnak.

Az sem mindegy, milyen terméket választunk gyermekeink számára.

Azon árucikkek használata, amelyek nagy koncentrációban tartalmaznak meghatározott lágyítószereket, súlyos kockázatot jelenthetnek a gyermekek egészségére, ezért a lágy műanyagból, PVC-ből készülő tolltartókat, műanyag neszesszereket, táskákat és egyéb termékeket igyekezzünk elkerülni

– figyelmeztetnek. Hozzáteszik: természetesen a hatóság ezeket is folyamatosan vizsgálja és a veszélyes termékeket haladéktalanul kivonja a forgalomból.