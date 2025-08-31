Otthon startforintmunkáshitel programkeretönerőhitelkonstrukció

Túl a százmilliárdos mérföldkövön a munkáshitel

Százmilliárd forintot meghaladó összeget vettek fel összesen a fiatalok a Munkáshitel programban, és jelentősen növekedhet a már most is több tízezer kedvezményezett száma az Otthon start indulásával – tudta meg a Magyar Nemzet a nemzetgazdasági tárcától.

Munkatársunktól
2025. 08. 31. 14:30
Támadja a baloldal az Otthon start programot Fotó: Szabad Föld / Kállai Márton
Kiemelkedő érdeklődés mellett zajlik a Munkáshitel program, a kezdeményezés sikerét egyértelműen igazolja, hogy mostanáig több mint 28 ezer kérelem folyósítására került sor, összesen 108,1 milliárd forint értékben – írta lapunk érdeklődésére a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). 

A számokból kitűnik, hogy majdnem minden igénylő a legmagasabb elérhető összeget vette fel (átlagosan 3,86 millió forintot).

A tárca a tapasztalatai alapján azt írta, hogy a hitelkonstrukció nagy segítséget jelent a fiatal munkavállalóknak, és az Otthon start program indulásával várhatóan még többen élnek majd a lehetőséggel.

 

Könnyen kombinálható

A munkáshitel ingatlanfedezet nélkül igényelhető, szabad felhasználású, kamatmentes kölcsön. A konstrukcióban akár négymillió forint vehető fel, legfeljebb tíz éves futamidővel. 

Az NGM rámutatott, hogy az Otthon start indulásával a két program egymást erősíti: mivel a munkáshitel önerőként is felhasználható, a fiatalok könnyebben kapcsolódhatnak be a lakástámogatási konstrukcióba.

Ez lehetőséget ad arra, hogy minél előbb saját otthonhoz jussanak, biztonságban alapíthassanak családot, és albérlet helyett saját tulajdonban kezdjék meg önálló életüket.

 

Hogyan lehet számolni a munkáshitellel az Otthon startban?

Ha egy fiatal felvenne harmincmillió forintot egy kisebb lakás megvásárlására a szeptember 1-jén induló Otthon start programban, de nem tudja előteremteni az ehhez szükséges 3,3 millió forint önrészt, akkor számára éppen megfelelő lehet a munkáshitel. Az így felvett összeget önerőként beforgathatja a lakásvásárlásba, de azzal számolnia kell, hogy emiatt a havi törlesztőrészlete 33 ezer forinttal magasabb lesz annál, mintha hitel nélkül biztosítaná az önrészt.

Az Otthon start program egyébként rendkívül rugalmas: kiegészíthető a csok plusszal, a falusi csokkal, a babaváró kölcsönnel és az otthonfelújítási programmal. Ráadásul a csok plusz és a falusi csok illetékmentességével, valamint az utóbbinál az áfa-visszaigénylés lehetőségével kivételes otthonteremtési lehetőséget teremt.

 

Egyedülálló támogatás Európában

Mindez különösen fontos abban a helyzetben – írta a tárca –, amikor az Európai Unió elhibázott gazdaságpolitikája továbbra is hátráltatja a tagállamokat: Brüsszel a béke helyett a háborút támogatja, és az összes rendelkezésre álló forrást Ukrajnának adja. 

A magyar kormány ezzel szemben a magyar emberek érdekeit tartja szem előtt, a forrásokat a családok támogatására, az otthonteremtésre és a hazai vállalkozások fejlesztésére fordítja.

A kormány célja, hogy a rendszerváltás óta legnagyobb otthonteremtési támogatási programban a magyar fiatalok és családok számára is biztos alapot teremtsen. Az Otthon start egyedülálló konstrukció: sehol Európában nincs olyan otthonteremtési hitel, ahol egy havi albérleti díj összegéért saját lakáshoz lehet jutni.

