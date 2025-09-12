Aki az M5-ös autópályán utazik, erre mindenképp figyeljen!

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében 2025. szeptember 16-tól 19-ig a 71+500–76+500 kilométerszelvények között forgalomkorlátozásra kell számítani; naponta négy alkalommal, alkalmanként 15 percig az érintett irányokban teljes pályazár lép életbe – tájékoztatott az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) pénteken.

A pályazár az érintett napokon 9.00, 11.00, 13.00 és 15.00 órakor lép életbe, alkalmanként várhatóan 15 percig tart, addig amíg az M5–M8–M44 autópályák/autóút csomópontjának kiépítéséhez szükséges portálszerkezetek alaptestjeinek beemelése történik.

Várhatóan az alábbi ütemezés lesz a tájékoztató szerint: 09.16-án kedden Budapest felől Szeged irányába (jobb oldalon), a nap folyamán négy alkalommal 15 perces várakozási idő várható.

Majd 09.17-én szerdán Budapest felől Szeged irányába (jobb oldalon), 09.18-án csütörtökön Szeged felől Budapest irányába (bal oldalon), és 09.19-én pénteken Szeged felől Budapest irányába (bal oldalon) kell a nap folyamán négy alkalommal 15 perces várakozási időre számítani – ismertette a távirati iroda.

