Érkeznek az új buszok a Volán-flottába

A most aláírt szerződés szerint 869 darab új Credobus Econell 12 Next típusú autóbusz érkezhet.

2025. 09. 02. 8:32
Új buszok szállításáról írt alá szerződést Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója és Krankovics István, a Kravtex Kft. ügyvezető igazgatója.

A 896 jármű közül 269 darab még az idén forgalomba állhat, 2027 végéig pedig az utolsó is megérkezik. A szerződés aláírására azt követően került sor, hogy az idei főszezonban már megérkezett és szolgálatba is állt 131 új Credobus a Volán járatain. Mindezzel teljesül az év elején megfogalmazott tíz miniszteri vállalásból az a pont is, amely ezer vadonatúj autóbusz beszerzésére vonatkozott.

A két beszerzéssel a MÁV-csoport Volán-flottája válik Közép-Európa legnagyobb és legfiatalabb közúti közszolgáltató flottájává, az állomány kétharmadát ráadásul hazai gyártású járművek adják, így a flottafejlesztés hozzájárul a magyar munkahelyek megteremtéséhez és megőrzéséhez is – áll a MÁV-csoport közleményében.

A nagyjából 75 milliárd forint értékű közbeszerzési eljárás során az egyetlen érvényes ajánlatot a Kravtex Kereskedelmi Kft. nyújtotta be, így ezúttal is Kravtex gyártmányú, Credobus Econell 12 Next típusú járművek érkezhetnek a MÁV-csoporthoz. 

Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója a szerződés aláírása után elmondta: „A jelenlegi beszerzésben érkező, alacsony fogyasztású és károsanyag-kibocsátású, korszerű flotta az ország teljes területén emeli a szolgáltatás színvonalát. A 2025 és 2027 között várhatóan forgalomba álló, összesen ezer új jármű nemcsak a közúti közlekedési szolgáltatások színvonalát emeli, hanem érdemben hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez is. 

Az új flotta bevezetésével jelentősen mérséklődik a kibocsátott károsanyagok mennyisége, ami fontos lépés a fenntartható közúti közlekedés irányába. 

A beszerzéseknek köszönhetően a buszállomány átlagéletkora a regionális és országos járatok tekintetében 2027 végére kilenc és fél évre csökkenhet, illetve ami talán még ennél is fontosabb utasaink számára, hogy a jelzett szegmensben kizárólag klímás autóbuszokat fogunk közlekedtetni.”

Krankovics István, a Kravtex Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette: „a Kravtex-Kühne Csoport 25 év alatt az alapoktól építette újra a magyar buszgyártást és ma már európai összevetésben is jelentős gyártókapacitással rendelkezik. Ennek köszönhetően kevesebb mint három év alatt ezer új busz átadását tudjuk teljesíteni. Azzal, hogy a MÁV-csoport új buszait Mosonmagyaróváron és Győrben gyártjuk, több tíz milliárd forint értékű importot váltunk ki, miközben ötszáz magyar munkahelyet őrzünk meg és több mint száz hazai beszállítónak adunk munkát.”

A MÁV-csoport 2018 óta már 2500 darab autóbusszal fiatalította a flottáját, az állomány több mint negyven százaléka megújult. 

A mostani, nagyszabású, példátlan volumenű fejlesztés jelentősen hozzájárul a közösségi közlekedés színvonalának és fenntarthatóságának további javításához, valamint a magyar járműipar megerősítéséhez is, hiszen a 869 darabos beszerzést követően – a keretmennyiségből a teljes mennyiség lehívását feltételezve – az 5800 darabos Volán-flotta hatvan százaléka hazai gyártású lesz.

