Érkeznek az új buszok a Volán-flottába

Új buszok szállításáról írt alá szerződést Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója és Krankovics István, a Kravtex Kft. ügyvezető igazgatója.

A 896 jármű közül 269 darab még az idén forgalomba állhat, 2027 végéig pedig az utolsó is megérkezik. A szerződés aláírására azt követően került sor, hogy az idei főszezonban már megérkezett és szolgálatba is állt 131 új Credobus a Volán járatain. Mindezzel teljesül az év elején megfogalmazott tíz miniszteri vállalásból az a pont is, amely ezer vadonatúj autóbusz beszerzésére vonatkozott.

A két beszerzéssel a MÁV-csoport Volán-flottája válik Közép-Európa legnagyobb és legfiatalabb közúti közszolgáltató flottájává, az állomány kétharmadát ráadásul hazai gyártású járművek adják, így a flottafejlesztés hozzájárul a magyar munkahelyek megteremtéséhez és megőrzéséhez is – áll a MÁV-csoport közleményében.

A nagyjából 75 milliárd forint értékű közbeszerzési eljárás során az egyetlen érvényes ajánlatot a Kravtex Kereskedelmi Kft. nyújtotta be, így ezúttal is Kravtex gyártmányú, Credobus Econell 12 Next típusú járművek érkezhetnek a MÁV-csoporthoz.

Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója a szerződés aláírása után elmondta: „A jelenlegi beszerzésben érkező, alacsony fogyasztású és károsanyag-kibocsátású, korszerű flotta az ország teljes területén emeli a szolgáltatás színvonalát. A 2025 és 2027 között várhatóan forgalomba álló, összesen ezer új jármű nemcsak a közúti közlekedési szolgáltatások színvonalát emeli, hanem érdemben hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez is.

Az új flotta bevezetésével jelentősen mérséklődik a kibocsátott károsanyagok mennyisége, ami fontos lépés a fenntartható közúti közlekedés irányába.

A beszerzéseknek köszönhetően a buszállomány átlagéletkora a regionális és országos járatok tekintetében 2027 végére kilenc és fél évre csökkenhet, illetve ami talán még ennél is fontosabb utasaink számára, hogy a jelzett szegmensben kizárólag klímás autóbuszokat fogunk közlekedtetni.”