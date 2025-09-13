boltüzletpolitikapiacáru

Forró leves: átalakítják az ázsai boltok a hazai termékkínálatot

Egyre több ázsiai kisbolt nyílik Budapesten.

Hőnyi Gyula
2025. 09. 13. 10:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Új, pestiesen szólva kínai boltmárka megjelenésére hívta fel a figyelmet az Origo. QQ Expressnek egyelőre két üzlete van a fővárosban, a tulajdonosa pedig az Asia Food Family Kft. Utóbbi teljesen átlagos, tavaly bejegyzett, magánszemélyek által tulajdonolt vállalkozás. Az érdekesség nem is ebben rejlik, hanem abban hogy az utóbbi időben a fővárosban egyre több ázsiai bolt nyílik egy teljesen új üzleti modellt követve. Ez pedig nem más, mint a kínai snackkek és ázsiai kulináriák értékesítése.

kínai üzlet, sznekk,
A boltlánc megnyitása (Forrás: Facebook)

Ezzel a jelenséggel már a Magyar Nemzet is foglalkozott: új kínálattal és új üzletpolitikával szaporodtak el gombamód az ázsiai boltok a fővárosban. Egy évtizeddel ezelőtt is tucatszám működtek kínai és vietnámi kereskedők által üzemeltetett kis vegyeskereskedések, de azok kínálata kifejezetten a magyar hagyományokat követte. Az új üzleti modellnek két oka lehet. Az egyik, hogy jelentően megnőtt a távol-keleti és a dél-kelet-ázsiai diszpóra a fővárosban, illetve az orszgban. Ennek köszönhető például a kőbányai Jegyenye utcai, a Monori Center területén működő Duna Panda kínai hipermarket (ma a leghíresebb hazai kínai bolt és frissáru-piac) kereskedelmi sikerei. A másik ok, hogy maguk a magyarok is előszeretettel fogyasztják az ázsiai ízeket.

Így a QQ Express valójában csak egy piciny szelete a Budapest belvárosban elszaporodott, a snackértékesítési üzleti modellel működő boltpiacnak.

 Az új lánc vélhetően azért került szem elé, mert nagyon jó a közösségi média promóciója és nem mellesleg egy olyan szolgáltatással rukkolt elő, amivel eddig a hazai közönség csak a Nyugatitól nem messze levő, a Podmaniczky–Jókai utca metszésében található üzletben találkozott. A boltban vásárolt zacskós leveseket helyben lehet fogyasztani.

Az ázsiaiak nagyon szeretik a zsugorfóliázott, szárított tésztát és zacskós ízeket tartalmazó levesekért, currykért. Ez Japántól Koreán keresztül Vietnámon át Kínáig így van. És most már Budapest is becsatlakozott ebbe a tengelybe, a magyarok is nagyon kedvelik ezt az ételt.

Szemmel láthatóan annyira, hogy egy komplex üzleti modellt lehetett rá felhúzni. A dolognak van egy másik érdekessége is, miszerint az újonnan nyílt üzletek kínálata kísértetiesen hasonlít egymásra. 

Sőt a már említett Duna Pandára is, ami azt sejteti, hogy közös beszállítótól vásárolnak, amit vélhetően a Monori Center környékén kell keresni.

Az üzleti modell nagyon erős hatással van a piacra, hogy a nagyobb kínai kényelmi üzletek (mint például a Camponában működő) mirelit tenger gyümölcseit is kínálnak, amit itthon korábban csak a hipermarketek tettek. Ez merőben új termék a kis alapterületű boltokban és némileg ismeretlen volt a magyarok előtt. Mostanra azonban olyan fontos termék lett (egyes tengeri halakkal együtt), hogy a szintén kis alapterületű német diszkontláncok is belistáztak és minden pénteken friss áruval várják a vásárlókat. Tehát a hazai kiskereskedelmi szortiment alakítására is hatással vannak az ázsiai boltok, amelyekből a következő időszakban még több várható.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.