Forró leves: átalakítják az ázsai boltok a hazai termékkínálatot

Új, pestiesen szólva kínai boltmárka megjelenésére hívta fel a figyelmet az Origo. QQ Expressnek egyelőre két üzlete van a fővárosban, a tulajdonosa pedig az Asia Food Family Kft. Utóbbi teljesen átlagos, tavaly bejegyzett, magánszemélyek által tulajdonolt vállalkozás. Az érdekesség nem is ebben rejlik, hanem abban hogy az utóbbi időben a fővárosban egyre több ázsiai bolt nyílik egy teljesen új üzleti modellt követve. Ez pedig nem más, mint a kínai snackkek és ázsiai kulináriák értékesítése.

A boltlánc megnyitása (Forrás: Facebook)

Ezzel a jelenséggel már a Magyar Nemzet is foglalkozott: új kínálattal és új üzletpolitikával szaporodtak el gombamód az ázsiai boltok a fővárosban. Egy évtizeddel ezelőtt is tucatszám működtek kínai és vietnámi kereskedők által üzemeltetett kis vegyeskereskedések, de azok kínálata kifejezetten a magyar hagyományokat követte. Az új üzleti modellnek két oka lehet. Az egyik, hogy jelentően megnőtt a távol-keleti és a dél-kelet-ázsiai diszpóra a fővárosban, illetve az orszgban. Ennek köszönhető például a kőbányai Jegyenye utcai, a Monori Center területén működő Duna Panda kínai hipermarket (ma a leghíresebb hazai kínai bolt és frissáru-piac) kereskedelmi sikerei. A másik ok, hogy maguk a magyarok is előszeretettel fogyasztják az ázsiai ízeket.

Így a QQ Express valójában csak egy piciny szelete a Budapest belvárosban elszaporodott, a snackértékesítési üzleti modellel működő boltpiacnak.

Az új lánc vélhetően azért került szem elé, mert nagyon jó a közösségi média promóciója és nem mellesleg egy olyan szolgáltatással rukkolt elő, amivel eddig a hazai közönség csak a Nyugatitól nem messze levő, a Podmaniczky–Jókai utca metszésében található üzletben találkozott. A boltban vásárolt zacskós leveseket helyben lehet fogyasztani.

Az ázsiaiak nagyon szeretik a zsugorfóliázott, szárított tésztát és zacskós ízeket tartalmazó levesekért, currykért. Ez Japántól Koreán keresztül Vietnámon át Kínáig így van. És most már Budapest is becsatlakozott ebbe a tengelybe, a magyarok is nagyon kedvelik ezt az ételt.