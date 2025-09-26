Rendkívüli

Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

Határozottan fellép a versenyhivatal a kartellekkel szemben

Rigó Csaba Balázs: A GVH két legfőbb küldetése a piaci verseny szabadsága és tisztasága feletti őrködés és a fogyasztók védelme.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 14:23
Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke Fotó: Csudai Sándor
Határozottan fellép a kartellekkel szemben a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), amely 2017 óta csaknem harmincmilliárd forint bírságot szabott ki kartellügyekben – hangsúlyozza a GVH az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

A közlemény idézte Rigó Csaba Balázst, a hivatal elnökét, aki a Debreceni Egyetemen az Őrködés a közbeszerzések törvényessége felett című szakmai rendezvényen tartott előadásában ismertette, hogy 

a tavaly lezárt ügyekben kiszabott bírság meghaladta a 2,5 milliárd forintot.

A GVH elnöke arról is beszámolt, hogy a 2024-ben folyamatban lévő 19 kartellügyben vizsgált tenderek száma több mint 1500 volt, amelyből több mint 1000 közpénzek felhasználását érintette.

Mindez azt támasztja alá, hogy a GVH különösen aktív a közbeszerzési kartellek feltárásában

–  nyomatékosította a hivatal elnöke.

Rigó Csaba Balázs rámutatott, hogy a GVH két legfőbb küldetése a piaci verseny szabadsága és tisztasága feletti őrködés, illetve a fogyasztók aktív védelme.

– A GVH-nak mindig a fogyasztó az első, illetve nagy hangsúlyt helyezünk a jogkövetésre törekvő vállalkozások támogatására, a jó gyakorlatok elterjesztésére – mondta.

Rigó Csaba Balázs a nemzeti versenyhatóság egyik legfontosabb feladatának nevezte, hogy a közbeszerzési kartellek feltárásával, felszámolásával és megakadályozásával elősegítse a közpénzek tiszta felhasználását. Példaként említette a legutóbbi, augusztus elején lezárt kartellügyet, amelyben a GVH Versenytanácsa 1,4 milliárd forint bírságot szabott ki egészségügyi eszközöket gyártó és forgalmazó cégek kartellezése miatt.

Rigó Csaba Balázs kiemelte, a közbeszerzési, illetve hasonló versenyeztetési eljárásokkal összefüggő versenykorlátozások a legsúlyosabb versenyjogi jogsértésnek számítanak, amelyek bizonyos esetben akár büntetőjogi következményekkel is járhatnak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy egy kartellben nem a verseny, hanem a vállalkozások közötti megállapodás alapján dől el, hogy ki nyerheti meg az adott kiírást, ez pedig jellemzően az árak emelkedését is eredményezi.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

