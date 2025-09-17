keresetCzomba Sándorátlagbérek

Két fő ok áll a bruttó átlagkeresetek dinamikus növekedése mögött

A magas foglalkoztatottság és a hároméves bérmegállapodás tette lehetővé a hazai átlagbérek dinamikus növekedését – többek között erről beszélt a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár szerda reggel a televízióban és a rádióban. Czomba Sándor a reálkeresetek növekedéséről elmondta, a mostani, nagyjából ötszázalékos reálkereset-növekedés európai és magyar viszonylatban is egy nagyon komoly dolog.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 12:04
bérek, fizetés, pénz
Illusztráció Forrás: Shutterstock
A bruttó átlagkeresetek dinamikusan nőnek, ez két tényezőnek: a magas foglalkoztatásnak és a hároméves bérmegállapodásnak köszönhető – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss kereseti adataira reagálva.

Czomba Sándor az M1 aktuális csatornán hozzátette:

a bérmegállapodással felrajzoltak egy pályát, hiszen a következő három évre 9, 13 és 14 százalékos növekedést írtak elő.

Ez pedig azért fontos, mert a minimálbér és a garantált bérminimum tolja a fölötte lévő béreket is.

Az államtitkár a Kossuth rádióban a reálkeresetek növekedéséről elmondta, a mostani, nagyjából ötszázalékos reálkereset-növekedés európai és magyar viszonylatban is egy nagyon komoly dolog. 

Közölte, a reálkeresetek csak akkor tudnak nőni, ha az infláció alacsony, ami „nem egy egyszerű történet”. Méltatta az árrésstopot, mondván, ha ez nincs, akkor biztos, hogy nem öt százalék körüli a reálkeresetek növekedése.

Czomba Sándor a nettó bérek alakulásáról szólva olyan intézkedésekre hívta fel a figyelmet, mint a négygyermekes édesanyák és a 25 év alatti fiatalok szja-mentessége, ami több mint hatszázezer fiatalt érint, valamint a harminc év alatt édesanyák szja-mentessége.

Hozzátette, most lesz a következő nagy ugrás, mert október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák szja-mentesek lesznek, itt 200-250 ezer kereső érintett. Az intézkedés hatására az, akinek átlagkeresete van, 450 ezer helyett 550 ezer forintot kap nettóban – ismertette az államtitkár.

Czomba Sándor az M1 aktuális csatornán hangsúlyozta, a magyar kormány erőn felül teljesít a családok támogatásában. 

A céljuk, hogy a demográfiai helyzet javuljon, több gyermek szülessen Magyarországon. Az államtitkár rendben lévőnek mondta a 2010 óta érvényesülő gazdasági alappályát, és rámutatott, hogy a kormány által meghozott intézkedések a világgazdaság és a német ipar helyzete miatt nem tudják minden területen kifejteni a hatásukat. Egyúttal jelezte, nagyon jó lenne, ha a háború véget érne, és egy teljesen más gazdasági környezetben kellene a tevékenységüket végezni.

Az M1-en és a Kossuth rádióban is kérdezték az államtitkárt azokról az értesülésekről, hogy a Tisza Párt mire készül a több kulcsos adó bevezetésével. Az ellenzéki párt gazdasági terveire Czomba Sándor úgy reagált: „egyértelműen mindent tönkrevágna, amit 2010 óta felépítettünk”. 

Az államtitkár úgy vélte, a Tisza tervei a fekete- és szürkegazdaságba tolnák vissza a foglalkoztatás területét, hiszen a progresszív adózás egyértelműen abba az irányba mutat, hogy az emberek minél inkább titkolják el a jövedelmüket vagy annak egy jelentős részét.

 

