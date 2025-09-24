Támogatási program indul a vállalkozói tudás bővítése érdekében

Támogatási program indul a hazai vállalkozói környezet fejlesztése, a vállalkozói tudás bővítése érdekében. A kétmilliárd forintos keretösszegre gazdaság- és vállalkozásfejlesztési céllal működő szakmai szervezetek pályázhatnak október 15-ig – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára a tárca szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. Szabados Richárd ismertette: az október 1-jén megjelenő programra Magyarországon bejegyzett, legalább két éve működő vállalkozásfejlesztési szakmai szervezetek, egyesületek, alapítványok jelentkezhetnek, a támogatást feladataik erősítésére fordíthatják.

A programban tíz- és százmillió forint közötti összegű, kilencvenszázalékos mértékű vissza nem térítendő forrás nyerhető el egyebek mellett szakmai rendezvények, konferenciák szervezésére, képzésekre, mentorálásokra, szemléletformáló kampányok indítására – mondta el az államtitkár.

Az Üzleti környezet fejlesztési program célja, hogy a kis- és középvállalkozások minél több információt kapjanak, hozzáférjenek a forrásokhoz, és ezek a források jól hasznosuljanak – hangsúlyozta Szabados Richárd.