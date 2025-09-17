Kopogtat a XXI. század: fotókon mutatjuk az első hazai drive-through postát

Nyíregyházán nyitotta meg a Magyar Posta Zrt. az első olyan postapartnerségét, amelynél az ügyfelek az autójukból kiszállás nélkül is intézhetik a postai ügyeiket – adta hírül korábban a Magyar Nemzet. Most megérkeztek az első fotók is az első magyar kiszállásmentes postáról, ezek közül szemezgettünk.

Fotó: Erdős József / MTI