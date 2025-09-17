Nyíregyházán nyitotta meg a Magyar Posta Zrt. az első olyan postapartnerségét, amelynél az ügyfelek az autójukból kiszállás nélkül is intézhetik a postai ügyeiket – adta hírül korábban a Magyar Nemzet. Most megérkeztek az első fotók is az első magyar kiszállásmentes postáról, ezek közül szemezgettünk.
Kopogtat a XXI. század: fotókon mutatjuk az első hazai drive-through postát
Pont annyira életmentő, mint hajnali kettőkör az autós McDonald’s.
A teljesen akadálymentesített létesítmény különlegessége, hogy az országban elsőként biztosítja a Posta Drive szolgáltatást, amely lehetővé teszi a készpénz-átutalási megbízások befizetését, levélfeladást, levélátvételt és bankkártyás tranzakciókat anélkül, hogy az ügyfeleknek ki kellene szállniuk autójukból.
Az előrejelzés szerint naponta átlagosan közel háromszáz ügyfelet szolgálnak majd ki, ami jelentős könnyebbséget jelent a környéken élőknek.
Új szerveződési forma napelemeseknek, energiát spórolhatnak vele
Energiaközösséggel az alacsonyabb villanyszámláért.
Anyák adómentessége: ezt kell tudni az új kedvezményről
Akár havi százezres pluszt jelenthet a családoknak a lépés.
Két fő ok áll a bruttó átlagkeresetek dinamikus növekedése mögött
Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a legfrisebb kereseti adatokra reagált.
