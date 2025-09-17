Rendkívüli

Itt van Gulyás Gergely bejelentése: látható összeget kapnak kézhez novemberben a nyugdíjasok

Posta Drivelevélátvételautókészpénz

Kopogtat a XXI. század: fotókon mutatjuk az első hazai drive-through postát

Pont annyira életmentő, mint hajnali kettőkör az autós McDonald’s.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 17. 15:33
Fotó: Erdõs József Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyíregyházán nyitotta meg a Magyar Posta Zrt. az első olyan postapartnerségét, amelynél az ügyfelek az autójukból kiszállás nélkül is intézhetik a postai ügyeiket – adta hírül korábban a Magyar Nemzet. Most megérkeztek az első fotók is az első magyar kiszállásmentes postáról, ezek közül szemezgettünk. 

Nyíregyháza, 2025. szeptember 17. A Magyar Posta első "drive-through" postahivatala Nyíregyházán 2025. szeptember 17-én. A Fokos utcában lévő postahivatal az országban elsőként biztosítja a Posta Drive szolgáltatást, amely lehetővé teszi a készpénz-átutalási megbízások befizetését, levélfeladást, levélátvételt és bankkártyás tranzakciókat anélkül, hogy az ügyfeleknek ki kellene szállniuk autójukból. MTI/Erdős József
Fotó: Erdős József / MTI 

A teljesen akadálymentesített létesítmény különlegessége, hogy az országban elsőként biztosítja a Posta Drive szolgáltatást, amely lehetővé teszi a készpénz-átutalási megbízások befizetését, levélfeladást, levélátvételt és bankkártyás tranzakciókat anélkül, hogy az ügyfeleknek ki kellene szállniuk autójukból.

Nyíregyháza, 2025. szeptember 17. A Magyar Posta első "drive-through" postahivatala Nyíregyházán 2025. szeptember 17-én. A Fokos utcában lévő postahivatal az országban elsőként biztosítja a Posta Drive szolgáltatást, amely lehetővé teszi a készpénz-átutalási megbízások befizetését, levélfeladást, levélátvételt és bankkártyás tranzakciókat anélkül, hogy az ügyfeleknek ki kellene szállniuk autójukból. MTI/Erdős József
Fotó: Erdős József / MTI

Az előrejelzés szerint naponta átlagosan közel háromszáz ügyfelet szolgálnak majd ki, ami jelentős könnyebbséget jelent a környéken élőknek.

Nyíregyháza, 2025. szeptember 17. A Magyar Posta első "drive-through" postahivatala Nyíregyházán 2025. szeptember 17-én. A Fokos utcában lévő postahivatal az országban elsőként biztosítja a Posta Drive szolgáltatást, amely lehetővé teszi a készpénz-átutalási megbízások befizetését, levélfeladást, levélátvételt és bankkártyás tranzakciókat anélkül, hogy az ügyfeleknek ki kellene szállniuk autójukból. MTI/Erdős József
Fotó: Erdős József / MTI

További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu