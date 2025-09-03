Rendkívüli

A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Jelentősen megugrott a külföldiek érdeklődése Magyarország iránt

Nem is gondolnánk, amely térségekben bővült leginkább az ide utazók száma.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 8:40
Előszeretettel választják a külföldi turisták Magyarrszágot Fotó: Kurucz Árpád
Júliusban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken csaknem két és fél millió vendég mintegy 6,7 millió vendégéjszakát töltött el. Az előbbiek száma 1,9 százalékkal több, az utóbbiaké 1,4 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. A január–júliusi időszakban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,1, a külföldieké 11 százaékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – ismertette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). 

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben, a leginkább pedig a Győr–Pannonhalma és a Sopron–Fertő térségben csökkent. Budapesten 12 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 5,3 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek köre. 

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a legerőteljesebben Szegeden és térségében, illetve a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térségben bővült, a leginkább pedig a Mátra–Bükk térségben csökkent. 

Budapesten tíz százalékkal több, a Balatonnál 3,2 százalékkal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezők száma. 

Cél, Magyarország vonzerejének további erősítése

– Magyarország egyre népszerűbb úti cél mind a belföldi, mind a nemzetközi utazók körében. A kormány azon dolgozik, hogy ez a trend a jövőben is tovább erősödjön, ezért mindent megtesz hazánk turisztikai vonzerejének növeléséért – közölte a Nemzetgazdsági Minisztérium.

A szálláshelyek országszerte 140 milliárd forint bevételt könyvelhettek el júliusban, amely csaknem kétszázalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ebből mintegy 96,6 milliárd forintot vidéken költöttek el a vendégek, ahol a bevétel 5,9 százalékkal volt magasabb mint egy éve.

Az hét hónapjában összesen mintegy 10,7 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, 6,4 százalékkal több mint tavaly. Az ezalatt az idő alatt regisztrált 25,6 millió vendégéjszaka pedig csaknem három százalékkal múlta felül a tavaly január–júliusi értéket.

– Az év első hét hónapjának kiemelkedő eredményei alapján a turisztikai szektor a 2024-es kimagasló teljesítményét követőn idén újabb rekordévet zárhat. A turizmus Magyarország egyik húzóágazata, amely hazánk GDP-jének 13 százalékát adja és közvetlen vagy közvetett módon  négyszázezer családnak biztosít megélhetést – tette hozzá a minisztérium.

Erős volt a külföldi vendégforgalom

– Júliusban a turizmus a korábbi hónapoknál némiképp gyengébb teljesítményt nyújtott. A tavalyinál hűvösebb és viharos időjárás sem segítette a turizmus ágazat teljesítményét, de negatív hatása lehetett annak is, hogy a tavalyi évvel szemben idén augusztusra esett a Forma1-es Magyar Nagydíj, amely minden évben rengeteg külföldi turistát vonz – nyilatkozta Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője.

A szakértő kiemelte: az ágazatot a hetedik hónapban is a külföldi vendégforgalom húzta felfelé. 

A külföldi forgalmat elsődlegesen hazánk kedvező árfekvése, valamint turisztikai vonzereje támogatja. Júliusban kismértékben visszaesett az Ázsiából és Észak-Amerikából érkező vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma. 

Ázsia az év elején még jelentősen húzta az ágazatot, azonban a nyárra bázisba került a tavalyi évi magas forgalma, amely a repülőtérről indított új járatoknak volt köszönhető. Az Európából érkezők által eltöltött vendégéjszakák száma ellenben kismértékben nőtt. A KSH a francia, a lengyel, az olasz vagy a spanyol turisták esetében is kétszámjegyű növekedést regisztrált, a mediterrán országok esetében a hazai kedvezőbb nyári klíma jelentheti az egyik fő vonzerőt. Csökkent ezzel szemben az osztrák, a cseh, a német, a brit, a holland vagy a szlovák vendégéjszakák száma, amelyben a Forma1 augusztusra csúszása játszhatott nagyobb szerepet.

Molnár Dániel szólt arról is, hogy a belföldi vendégek érzékenyebbek az időjárás viszontagságaira, sokan csak az utolsó pillanatban, a várható időjárás függvényében foglalják le szállásukat. A másik oldalról viszont a javuló jövedelmi helyzet támogathatta az utazási kedvet, nemcsak belföldön, hanem a külföld irányába is.

Erős nyarat zárhatott a turizmus

– A melegebb augusztusi időjárásnak, valamint a hónapban tartott eseményeknek (Forma1, Szent István napok) is köszönhetően a gyengébb júliusi teljesítménnyel együtt is erős nyarat zárhatott a hazai turisztikai ágazat. Előretekintve azonban még ezzel együtt is jelentős növekedési potenciál van az ágazatban, például a hasonló földrajzi adottságokkal rendelkező Csehországgal összevetve – magyarázta az elemző. Ezen potenciál kiaknázáshoz ugyanakkor szükség van az ágazat fejlődésére, a fejlesztésekre, ebben jelenthet jelentős segítséget és célzott hiteltermékkel finanszírozást az októberben induló Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont. A külföldi turisták számát a Liszt Ferenc Repülőtér fejlesztései és bővülő kínálata is segítheti, például a jövő májustól létrejövő, az Egyesült Államokba irányuló közvetlen járatokkal. Ugyanakkor a belföldi turizmusban is van még növekedési potenciál, amelyet a folyamatosan javuló jövedelmi helyzet is támogat. Vagyis összességében minden adott ahhoz, hogy az idei év után jövőre is a turizmus ágazat maradjon a növekedés egyik motorja.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

