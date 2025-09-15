Rendkívüli

A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból

gazdaságszüretelésszüret

Megkezdődött a szüret, de kevesebbet termelnek az őshonos magyar fajtákból

A szüret hazánkban jellemzően a dél-balatoni régióban kezdődik, a fehér fajtákat a déli borvidékeken és a Kunságban már javarészt le is szüretelték. Idén kegyesebb volt az időjárás, nem volt akkora hőség, mint tavaly, nem kellett olyan korán leszedni a szőlőt, mint a múlt nyáron. Az aszály ellen a gazdák tanulják a védekezést, már teljesen új szemléletben kell az ültetvényeket kialakítani, nem azok a dűlők az ideális termőhelyek, amelyek korábban. De milyen évjárat lesz a 2025-ös, lesz-e elég szőlő, és milyen a minősége?

Lengyel Gabriella
2025. 09. 15. 5:34
Megkezdődött a szőlőszüret, de kevesebbet termelnek az őshonos magyar fajtákból Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idén Európa számos borvidékét szélsőséges időjárás sújtotta, Magyarországon is vegyes a kép: országosan jó, de nem kiemelkedő termésmennyiségre számítanak a termelők, de egyes régiók – mint a Kunság – jelentős, húsz-harminc százalékos terméskiesést is elszenvedhetnek az aszály miatt. Az évjárat így kiegyensúlyozott, de regionálisan eltérő képet mutat. A részletekről Varga Mátét, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szakmaközi ügyekért felelős alelnökét, a móri Varga és Fia Pincészet tulajdonosát kérdezte a Magyar Nemzet.

Varga Mátét, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szakmaközi ügyekért felelős alelnöke Fotó: MW

A fürtszám rendben van

Varga Máté elmondta, hogy a szüret mindig a csabagyöngyével kezdődik, és az észak-magyarországi területeken, Tokajban fog véget érni az aszúszemekkel, majd késő ősszel. Kiemelte: az idei szezon jobb termést hozott a termelőknek, mint a tavalyi, mert nem volt akkora hőségnapok száma. A szőlő minősége is jó, de ezt nagymértékben befolyásolja az ültetvény kitettsége, a csapadék mennyisége és annak időbeli és területi eloszlása. A csapadék mennyisége az év ezen időszakára vonatkoztatva a legtöbb helyen átlagosnak mondható, de volt két aszályos időszak, júniusban és augusztusban – szinte mint az utóbbi években mindig, a csapadékeloszlással van a probléma. Az aszályos időszakot az idősebb ültetvények jobban viselik – magyarázta. A szakember elmondta, hogy a fürtszám rendben van, de sok, jellemzően fiatal ültetvényben a bogyók apróbbak, kevesebb a létartalom, és emiatt sok területen kisebb a mennyiség, mint a múlt évben. A növényvédelem nem okozott extra kihívásokat, nem volt sem lisztharmat, sem peronoszpóra járvány. Az aranyszínű sárgaság betegség megállítása jelent komoly szakmai kihívást, illetve egyes fás betegségek, ezekre ugyanis egyelőre nincsen megoldás – tette hozzá. A szőlő aranyszínű sárgasága betegséget 2006-ban észlelték először Magyarországon, úgynevezett fitoplazma okozza, amelynek az amerikai szőlőkabóca a hordozója.

Az aszály és a hőség 

Aki részt vett szüretben vagy szüretelt valaha is, tudja, hogy a gazdák mindig mérik a frissen préselt must cukorfokát. Ez ma már nem sorsdöntő szempont, Varga Máté úgy fogalmazott, már nem kell 20-21 fokot elérni a mustnak, mert a mai, alacsonyabb alkoholtartalmú borok készítéséhez elegendő a kicsit alacsonyabb mustfok is, ebből az alapanyagból is elkészül a 11-12 térfogatszázalékos alkoholtartalmú bor. A termelőknek a savakra és a pH értékre kell inkább figyelni – hívta fel a figyelmet. Varga Máté azt mondja, a borászok és szőlészek talpraesett emberek, tudják, miként óvhatják meg a termést, mik azok a szakmai fogások, amelyek segítenek a lehető legjobb minőség elérésében. Egyrészt ide tartozik a korábbi szüret, nem lehet megvárni a nyár végét vagy az őszt, akkor kell leszedni a szőlőt, amikor az a készítendő bortípusnak a legjobban megfelel, jellemzően technológiai érettségben. 

Hosszabb távú megoldás pedig az, hogy teljesen más szemléletben kell a telepítést végezni. Ma már nem úgy gondolkodnak a termelők, mint a nagyapáik, hogy a legnaposabb dűlőkben kell ültetni, hanem azokat a termőhelyeket keresik, amelyek hűvösebbek, és ahol jobb a talajok vízháztartása, sok esetben a mélyebben fekvő, korábban fagyzugos területek is szóba jöhetnek.

 A Móri borvidéken is azok már a legjobb dűlők amelyeket nem tűz olyan erősen a nap. A forróság ugyanis elindít egy kényszerérést, a szőlő héja megéghet, a szemekben nem úgy alakulnak az aromaanyagok, más lesz a frissesség, mint enyhébb, kevésbé forró nyár idején. A naptól úgy is óvják a szőlőt, hogy nem vágják olyan keskenyre a lombfalat, nagyobb lombozatot hagynak, hogy árnyékoljon. De ez nem minden fajtánál jelent megoldást – magyarázta a szakember.

Az ízlés és a technológia változik

A jelen időszakban már jóval kevesebbet termelnek az úgynevezett régi vagy őshonos magyar fajtákból, mint a juhfark, a kéknyelű, az ezerjó, a kadarka vagy az arany sárfehér. Varga Máté azt mondja, meg kell őrizni ezeket a fajtákat, a saját pincészetükben, Móron is ezerjóval indul és jellemzően azzal is zárul egy borkóstoló, de azt is látni kell, hogy azért szorították ki őket más fajták, mert azok sok esetben jobbak, jobban kedvelik őket a borfogyasztók. Kiemelte: kuriózumként viszont mindenképpen érdemes megőrizni ezeket a régi fajtákat, gasztronómiai élményként, de a nagy üzletek polcaira már nem biztos, hogy ezek fognak a legnagyobb mennyiségben kerülni. Ezek a fajták inkább a különlegességeket kedvelők, a borértők borai lettek mára, de persze ha valaki kíváncsi, érdemes megkóstolni őket akár korábbi tapasztalatok nélkül is a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa alelnöke szerint. 

A szőlőárak átlagosan 15 százalékkal emelkedtek az idei nyáron, átlagosan 175 forint körül vesznek át egy kiló szőlőt a tavalyi 150 forint körüli ár után. Frittmann János  a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke a Világgazdaságnak úgy nyilatkozott, hogy ez nagy emelkedésnek számít, de csak a fehér szőlőkre igaz, a kék szőlőknél ez jóval visszafogottabb, ennek az oka az, hogy a vörösborok iránti kereslet világszerte tapasztalható esése áll. Az elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a középkategóriás borok árának emelkednie kell, ellenkező esetben nagy gondok lesznek az ágazatban.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekUSA

Nógrádi György: Sehol nem csökkenő feszültségek

Nógrádi György avatarja

Az elmúlt hét eseményei – Jelenleg Moszkva és Kijev közvetlen kétoldalú párbeszéde gyakorlatilag kizárt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.