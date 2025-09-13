Honnan jössz?

Sokszor elméláztam már azon, hogy vajon egy-egy kifejezetten kovászos uborka-lé ízű és megjelenésű bort kell-e feltétlenül szeretnünk. Ha ilyenkor utánanézünk a termelőnek – mert mondjuk nem mi állítottuk össze a sort és nem tudtuk mire készüljünk – a meglepetés sokszor nem marad el.

Egyértelmű, hogy nem átlagos, sokkal inkább nagyon természetes borokról van szó.

Ezeknek az alapanyaga a legválogatottabb, legtisztább módon megszületett szőlő. Készítési módjuk gyakran semmiféle hozzáadott szert, anyagot, egyebet nem fogadhat be. Meglehetősen nyitott vagyok az ilyen borokkal szemben, nem véletlenül. Sok szép és komoly élménnyel ajándékoztak már meg. De amikor egy termelővel kapcsolatban többször merül fel az kérdés, hogy vajon tényleg komolyan gondolja-e ezeket a borokat, az nem jó. Két dolog szokott ilyenkor eszembe jutni.

Az egyik, hogy olyan erős személyiséggel van dolgunk, akinek a ténykedése magát az eredményt elhomályosítja és valójában nem is számít, mi kerül a palackba. Valljuk be, sok címkeivó van közöttünk, tele pozitív vagy negatív előítéletekkel.

Réges-régen még a jó kis családias kicsi Tate Gallery idejében Londonban, volt egy időszaki kiállítás. Három nagy terem volt erre a célra fenntartva, Mark Rothko képei lógtak a falakon. Akkor találkoztam velük először – 80-as évek vége lehetett – és bizony először rendesen mellbevágott a színes 5-6 négyzetméteres kárpitok látványa. Nehezen barátkoztam meg velük, de ma már egészen másként nézek ezekre a képekre, mint akkoriban. Erős személyiség. Próbálom ezeket a borokat is valahonnan innen megközelíteni, de nem mindig sikerül.

A másik dolog, ami eszembe szokott jutni az, hogy milyen szerencsés, aki ezekkel a furcsa borokkal a lehető legjobb pillanatban találkozik. Milyen hosszú lehet ez az időtartam? Fél év? Két hónap? Hat hét, netán csak két nap? Mert nem igaz, hogy ha ezek a borok a palackozásuk pillanatától az általam is átélt határozott kovászos uborka-karaktert mutatják, akkor ez így van jól. Mert a bor szerkezete jó, savai megvannak, savérzete határozott, de a mindenmentesség nem kellene, hogy a végletekig fokozott kellemetlen aromatikát hozzon magával.