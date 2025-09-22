Egy kis nemzet nagy sikere - magyar szókapcsolatok milliárdjait tartalmazó adatbázist hoz létre az IT-óriás

„Kulcsfontosságú a hazai kis- és középvállalkozások célzott támogatása a mesterséges intelligencia technológiák hatékony alkalmazásában” – hangsúlyozta Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság nemzetközi konferenciáján, Budapesten. A Gazdasági Versenyhivatal elnöke rámutatott arra is, hogy a magyar nyelvi modellek fejlődésének elősegítése nemzeti szuverenitási kérdés, amelyben fontos előrelépést jelent a GVH Versenytanácsának május végi döntése a Microsoft-ügyben. A globális szoftveróriás – a magyar nemzeti versenyhatóság eljárásának köszönhetően – azt vállalta, hogy egy legalább 10 milliárd magyar szókapcsolatot tartalmazó adatbázist hoz létre, amelyet a megfelelő előkészítést követően integrál a különböző mesterséges intelligencia alapú rendszereibe.

A mesterséges intelligencia alkalmazása növelheti a magyar vállalkozások versenyképességét. / Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A mesterséges intelligencia alkalmazása növelheti a magyar vállalkozások versenyképességét

A nemzeti versenyhatóság 2024-ben – az európai uniós versenyhatóságok közül elsők között – végzett el egy átfogó piacelemzést az MI piaci versenyre és fogyasztók ügyleti döntéseire gyakorolt hatásainak feltérképezése érdekében – emlékeztetett Rigó Csaba Balázs.

A GVH piacelemzése – többek között – felhívta a figyelmet arra, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása növelheti a magyar vállalkozások versenyképességét, valamint feltárta azt is, hogy a globális technológiai cégek üzletpolitikájának nem része a specifikusan a magyar piacra szánt termékek bevezetése, illetve fejlesztése. Ugyanakkor „a kis nyelvekre, így a magyar nyelvre is alapozott öntanuló rendszerek célzott fejlesztése egy ország adatszuverenitása, adatbiztonsága és kulturális identitásának megőrzése miatt kiemelten fontos tényező” – irányította rá a figyelmet a GVH elnöke a 2024 októberében publikált piacelemzésre.

Rigó Csaba Balázs az előadásában rámutatott, hogy ezért van rendkívüli jelentősége, hogy GVH a magyar nyelv szempontjából történelmi léptékű kötelezettségvállalást ért el a Microsofttal szemben folytatott, 2025 május 30-án lezárt eljárásában. A globális technológiai cég a magyar nemzeti versenyhatóság vizsgálatának eredményeként egy átfogó kötelezettségvállalás végrehajtását kezdeményezte. Ennek lényege, hogy a Microsoft

10 milliárd magyar szókapcsolaton alapuló – megfelelően előkészített – adatállományon tanítja mesterséges intelligencia alapú rendszereit, és

az adatállományt más MI rendszerek számára is felhasználhatóvá teszi.

„Ezzel az úttörő fejlesztéssel nagyságrendekkel javulhatnak a magyar nyelvű MI-alapú alkalmazások képességei” – emelte ki a GVH elnöke.