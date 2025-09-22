Rendkívüli

Egy kis nemzet nagy sikere - magyar szókapcsolatok milliárdjait tartalmazó adatbázist hoz létre az IT-óriás

A kis nyelvekre alapozott öntanuló rendszerek célzott fejlesztése egy ország adatszuverenitása és kulturális identitásának megőrzése miatt kiemelten fontos tényező. A GVH támogat minden olyan kezdeményezést, amely elősegíti a mesterséges intelligencia nemzetgazdasági hasznosulását.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 15:31
„Kulcsfontosságú a hazai kis- és középvállalkozások célzott támogatása a mesterséges intelligencia technológiák hatékony alkalmazásában” – hangsúlyozta Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság nemzetközi konferenciáján, Budapesten. A Gazdasági Versenyhivatal elnöke rámutatott arra is, hogy a magyar nyelvi modellek fejlődésének elősegítése nemzeti szuverenitási kérdés, amelyben fontos előrelépést jelent a GVH Versenytanácsának május végi döntése a Microsoft-ügyben. A globális szoftveróriás – a magyar nemzeti versenyhatóság eljárásának köszönhetően – azt vállalta, hogy egy legalább 10 milliárd magyar szókapcsolatot tartalmazó adatbázist hoz létre, amelyet a megfelelő előkészítést követően integrál a különböző mesterséges intelligencia alapú rendszereibe.

mesterséges intelligencia, AI assistant with LLM, big data, machine learning, and generative AI powers prompt engineering and supports agentic AI for advanced business applications. Latchmestersges intelligencia
A mesterséges intelligencia alkalmazása növelheti a magyar vállalkozások versenyképességét. / Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A mesterséges intelligencia alkalmazása növelheti a magyar vállalkozások versenyképességét

A nemzeti versenyhatóság 2024-ben – az európai uniós versenyhatóságok közül elsők között – végzett el egy átfogó piacelemzést az MI piaci versenyre és fogyasztók ügyleti döntéseire gyakorolt hatásainak feltérképezése érdekében – emlékeztetett Rigó Csaba Balázs. 

A GVH piacelemzése – többek között – felhívta a figyelmet arra, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása növelheti a magyar vállalkozások versenyképességét, valamint feltárta azt is, hogy a globális technológiai cégek üzletpolitikájának nem része a specifikusan a magyar piacra szánt termékek bevezetése, illetve fejlesztése. Ugyanakkor „a kis nyelvekre, így a magyar nyelvre is alapozott öntanuló rendszerek célzott fejlesztése egy ország adatszuverenitása, adatbiztonsága és kulturális identitásának megőrzése miatt kiemelten fontos tényező” – irányította rá a figyelmet a GVH elnöke a 2024 októberében publikált piacelemzésre.

Rigó Csaba Balázs az előadásában rámutatott, hogy ezért van rendkívüli jelentősége, hogy GVH a magyar nyelv szempontjából történelmi léptékű kötelezettségvállalást ért el a Microsofttal szemben folytatott, 2025 május 30-án lezárt eljárásában. A globális technológiai cég a magyar nemzeti versenyhatóság vizsgálatának eredményeként egy átfogó kötelezettségvállalás végrehajtását kezdeményezte. Ennek lényege, hogy a Microsoft 

  • 10 milliárd magyar szókapcsolaton alapuló – megfelelően előkészített – adatállományon tanítja mesterséges intelligencia alapú rendszereit, és 
  • az adatállományt más MI rendszerek számára is felhasználhatóvá teszi. 

„Ezzel az úttörő fejlesztéssel nagyságrendekkel javulhatnak a magyar nyelvű MI-alapú alkalmazások képességei” – emelte ki a GVH elnöke.

Az MI helyes alkalmazása ma már alapvető versenyképességi tényező

Rigó Csaba Balázs rámutatott arra, is, hogy a néhány hete elfogadott, felülvizsgált nemzeti MI-stratégia több ponton is összhangban van a GVH szakértői által megfogalmazott javaslatokkal. Mint mondta: „A Gazdasági Versenyhivatal minden olyan kezdeményezést támogat, amely a tisztességes piaci verseny és a fogyasztók védelme mellett elősegíti a mesterséges intelligencia nemzetgazdasági hasznosulását, illetve a hazai kkv-k MI alkalmazásának erősítését. A mesterséges intelligencia technológiák helyes alkalmazása ma már alapvető versenyképességi tényező.” – szögezte le a Gazdasági Versenyhivatal elnöke a Közbeszerzési Hatóság jubileumi nemzetközi konferenciáján, Budapesten.

