A vásárlók megtévesztése miatt perlik a Milka csokik gyártóját

Tovább gyűrűzik a Milka csokik körüli botrány Németországban. A helyi fogyasztóvédők beperlik a nálunk is népszerű táblás csokikat gyártó Mondelezt, mivel szerintük az amerikai székhelyű nagyvállalat félrevezette a vásárlókat.

A Milka csokik kiszerelése kisebb lett, a változtatással a gyártó a vásárlók mellett most már a fogyasztóvédőknél is kihúzta a gyufát. Fotó: Mediaworks

A gyártócég a közelmúltban több táblás Milka csokoládé méretét is csökkentette 100-ról 90 grammra, az édességek csomagolása és dizájnja lényegében semmit nem változott, a csokik viszont nagyjából egy milliméterrel vékonyabbak lettek, ráadásul az áruk is több esetben megemelkedett.

A német fogyasztóvédelem panaszt nyújtott be az illetékes hatóságoknál, mivel úgy vélik, a vásárlók a változatlan csomagolás miatt joggal feltételezhetik, hogy ugyanakkora csokit kapnak, mint korábban. A Retail Detail cikkében megjegyzi, hogy az új, 90 grammos tömeg korrektül fel van tüntetve ugyan a csomagolásokon, de apró betűvel, így nehezen észrevehető, a polcokra pedig gyakran úgy helyezik ki a csokikat, hogy más termékek takarják ezeket a feliratokat.

A gyártó azzal védekezik, hogy a csokoládék új, kisebb tömege egyértelműen szerepel a csomagolásokon, és a változtatásokat már korábban is jelezték a közösségi médiában. Hozzátették, az áremelés elkerülhetetlen volt, mivel a kakaó egy éven belül közel a triplájára drágult.

A német fogyasztóvédők nem csak a Milka-termékeket gyártó Mondelezt perlik, egyúttal a szövetségi kormányhoz is fordulnak, hogy szigorítson a vonatkozó szabályokon, elejét véve a hasonló trükközéseknek. Azt szeretnék elérni, hogy a gyártóknak hat hónapon keresztül kötelező legyen feltüntetni, ha kisebb lett egy termék kiszerelése, és a beltartalommal együtt a csomagolás mérete is arányosan csökkenjen.