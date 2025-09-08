Kiderült, merre terjeszkedne tovább az MVM a régióban

Az MVM olyan regionális terjeszkedési stratégiát jelölt ki magának, amely alapvetően a kelet-közép-európai régióra fókuszál. Az MVM egyetlen Európán kívüli eszközként, Azerbajdzsánban részesedést szerzett a világ egyik legnagyobb gázmezőjében, amely alapvetően a forrásdiverzifikáció jegyében került portfóliójukba, de ellátásbiztonsági célokat is szolgál. Minderről Martini Réka beszélt a Vg.hu érdeklődésére.

Martini Réka: az MVM szerbiai befektetései túlszárnyalták a várakozásainkat. Fotó: Kondella Misi Photography

Az MVM egyik legjobb befektetése

A stratégiai és marketingigazgató értékelése szerint az MVM egyik legjobb befektetésének bizonyult, hogy részesedéseket szereztek az Azerbajdzsán területén lévő Shah Deniz tengeri földgáz- és kondenzátummező termelésmegosztási megállapodásában, és a termelt földgáz kizárólagos értékesítésére létrehozott kereskedő társaságában is. Jelenleg ugyan nem látnak lehetőséget további részesedés megszerzésére, de kiváló ütemben sikerült csatlakozni egy világszínvonalú eszközhöz, amelyet szintén világszínvonalon üzemeltetnek – fűzte hozzá.

Az igazgató hangsúlyozta: a hazai szolgáltatói, elosztói és megújuló területeken egyaránt jelentős konszolidációt hajtott végre az MVM. Mára egy robusztus platformon keresztül látják el hazai fogyasztóikat, míg az elosztóhálózataik üzemeltetésében is ki tudják használni a szinergiákat.

A megújuló alapú energiatermelésük kapcsán rámutatott, hogy az egy nagyon izgalmas portfóliót alkot, amely az ország teljes területét lefedi. Bár egyelőre napenergia-fókuszú, mégis három különböző technológiát alkalmaz. A most teret nyerő energiatárolási technológiával megtámogatva egy igazán ütőképes termelési flottával egészülhet ki a hagyományos és a nukleáris termelési portfólió.

Az MVM továbbra is együttműködik mind az EU, mind Románia hatóságaival, és bíznak a fair elbírálásban. Románia nagyon erős pozícióban van nyersanyag tekintetében – jegyezte meg Martini Réka az MVM keleti szomszédunknál tervezett terjeszkedése kapcsán.

A stratégiai és marketingigazgató egyúttal kitért rá, hogy a teljes földgázbeszerzési portfóliójuknak már ma is csak 40 százalékát teszi ki az orosz gáz. Példaként megjegyezte: cseh kiskereskedő társaságukat is teljes egészében nem orosz gázzal látják el, mivel ott így a legészszerűbb. A félelmek teljesen alaptalanok nemcsak ebben, hanem a többi kérdésben is – szögezte le.