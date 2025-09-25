erdőgazdálkodásErdők heteklímaváltozás

Nagy a teher az erdészeken: a kezükben van a legfontosabb klímavédelmi eszköz

Országos rendezvénysorozattal hívják fel a figyelmet a hazai erdők klímavédelemben betöltött szerepére. Az idei Erdők hete programjai között kiemelt szerepet kapnak azok, amelyeken az érdeklődők személyesen tapasztalhatják meg az erdők által nyújtott szolgáltatásokat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 15:16
Szeptember végén indulnak az Erdők Hete programjai Fotó: ARMAND TAMBOLY Forrás: Robert Harding RF
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idei Erdők hete rendezvénysorozat célja az erdők klímavédelemben betöltött szerepének bemutatása a társadalom és főképp a fiatalok számára – mondta Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára az Országos Erdészeti Egyesület klímakonferenciáján. Az Erdő és víz – a klímaváltozás árnyékában című szakmai fórumon az államtitkár kiemelte, hogy az erdészeti vízgazdálkodás jelenlegi helyzete jól érzékelteti, milyen szoros, egyben összetett az erdők, a víz és a klímaváltozás között fennálló kapcsolatrendszer.

Az erdők vízháztartásának megőrzése és javítása hosszú távú, alapos tervezést igényló szakmai feladat. Ez számos ágazat összefogását igényli, amelyben az erdészek szerepe megkerülhetetlen. Az ő felelősségük, hogy a jövő erdeit úgy alakítsák, hogy azok ne csak túléljenek, hanem aktívan segítsenek alkalmazkodni a változó klímaviszonyokhoz, a vízzel való bánásmódon keresztül is.

A klímavédelemben az erdő az egyik legfontosabb biológiai infrastruktúránk, az ország 2,3 millió hektár fával borított területe pedig nemzeti zöldvagyonunk alapja

– mondta az államtitkár. Ennek megóvása érdekében alakult meg az Erdészeti Klímaadaptációs Fórum, amely széles együttműködésben tárja fel a meglévő problémákat, és alkot a gyakorlatban is alkalmazható cselekvési terveket. A fórum nyolc munkacsoportjának tevékenységei közül az egyik kiemelt téma a vízgazdálkodás – nyomatékosította.

A 29. Erdők hete országos rendezvénysorozat alkalmából szeptember 29. és október 5. között több mint 100 programmal készülnek a magyar erdészetek, köztük kiemelten az állami erdészeti társaságok. Az érdeklődők országszerte különböző terepi programokon vehetnek részt, így például vezetett túrákon és kirándulásokon kaphatnak betekintést az erdők szolgáltatásaiba.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkormányinfó

Deák Dani videója

Bayer Zsolt avatarja

A szemét HVG-s gazember dadogva próbál sz…rt kavarni. Azután bekussol…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.