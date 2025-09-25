Nagy a teher az erdészeken: a kezükben van a legfontosabb klímavédelmi eszköz

Az idei Erdők hete rendezvénysorozat célja az erdők klímavédelemben betöltött szerepének bemutatása a társadalom és főképp a fiatalok számára – mondta Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára az Országos Erdészeti Egyesület klímakonferenciáján. Az Erdő és víz – a klímaváltozás árnyékában című szakmai fórumon az államtitkár kiemelte, hogy az erdészeti vízgazdálkodás jelenlegi helyzete jól érzékelteti, milyen szoros, egyben összetett az erdők, a víz és a klímaváltozás között fennálló kapcsolatrendszer.

Az erdők vízháztartásának megőrzése és javítása hosszú távú, alapos tervezést igényló szakmai feladat. Ez számos ágazat összefogását igényli, amelyben az erdészek szerepe megkerülhetetlen. Az ő felelősségük, hogy a jövő erdeit úgy alakítsák, hogy azok ne csak túléljenek, hanem aktívan segítsenek alkalmazkodni a változó klímaviszonyokhoz, a vízzel való bánásmódon keresztül is.

A klímavédelemben az erdő az egyik legfontosabb biológiai infrastruktúránk, az ország 2,3 millió hektár fával borított területe pedig nemzeti zöldvagyonunk alapja

– mondta az államtitkár. Ennek megóvása érdekében alakult meg az Erdészeti Klímaadaptációs Fórum, amely széles együttműködésben tárja fel a meglévő problémákat, és alkot a gyakorlatban is alkalmazható cselekvési terveket. A fórum nyolc munkacsoportjának tevékenységei közül az egyik kiemelt téma a vízgazdálkodás – nyomatékosította.

A 29. Erdők hete országos rendezvénysorozat alkalmából szeptember 29. és október 5. között több mint 100 programmal készülnek a magyar erdészetek, köztük kiemelten az állami erdészeti társaságok. Az érdeklődők országszerte különböző terepi programokon vehetnek részt, így például vezetett túrákon és kirándulásokon kaphatnak betekintést az erdők szolgáltatásaiba.