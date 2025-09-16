Mekkora hitel felvételére lehet elegendő a jelenlegi bér?

Idén júliusban bruttó 693 700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, ami kilenc százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss jelentéséből. A nettó átlagkereset 479 500 forint, míg a nettó kereset mediánértéke júliusban 399 ezer forint volt. A Bank360 megvizsgálta, mekkora hitel felvételére lehetnek elegendők a jelenlegi bérek, ha az Otthon start programban is részt vesznek az igénylők.

Otthon starttal közel 50 százalékkal magasabb kölcsönösszeg igényelhető, mint a piaci hitel esetében. Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

Otthon start: lényegesen nagyobb a mozgástér

Az érvényes jegybanki főszabályok értelmében a jelenlegi átlagos nettó jövedelmet megkeresve maximum 239 750 forint havi törlesztőrészletet vállalhatnánk magunkra, míg a nettó mediánbér mellett ez az összeg 199 500 forint. Előbbi esetben – 25 éves futamidővel számolva – durván 33,5 millió forint piaci hitel felvételére lennénk képesek a jelenlegi kamatkörnyezetben. Utóbbi, vagyis a mediánbér esetében durván a felvehető hitelösszeg mindössze 27,5 millió forint körül alakul, amennyiben itt is 25 éves futamidővel számolunk.

Természetesen az átlag és a medián esetében is nagyobb hitelösszegek felvételére van lehetőség, amennyiben az igénylő jogosult az Otthon start program 3 százalékos hitelére. Az átlagbérrel, illetve 25 éves futamidővel számolva akár a kedvezményes hitel maximális, 50 millió forintos hitelösszege is felvehető, aminek a törlesztőrészlete 237 ezer forint havonta. Ez közel 50 százalékkal magasabb kölcsönösszeget jelent, mint a piaci hitel esetében.

A nettó mediánbér és 25 éves futamidő esetén 42 millió forintos Otthon start hitelt tudnánk magunkra vállalni. Ez ugyan viszonylag messze van a maximális 50 millió forinttól, ugyanakkor még így is közel 53 százalékkal magasabb a piaci feltételekkel felvehető 27,5 millió forintnál. Elmondható tehát, hogy akár átlagbérrel, akár mediánbérrel rendelkezünk, lényegesen nagyobb a mozgásterünk, amennyiben jogosultak vagyunk az Otthon start lakáshitelre.