Szó szerint rástartoltak – így telt az Otthon start első két hete

Felkészültség a bankok részéről és kiemelt érdeklődés ügyféloldalon – ez jellemzi a fix 3 százalékos hitel elindulását követő első két hetet. A lapunknak nyilatkozó szakértő kiemelte: országos jelentőségű az Otthon start, amíg a nagyvárosokban érdemi anyagi segítség, addig a kistelepüléseken azonos jövedelmi szint mellett nagyobb vagy jobb minőségű ingatlan megszerzését teszi lehetővé és nincs olyan megye, ahol ne lenne rá kereslet.

M. Orbán András
2025. 09. 18. 5:25
A nagyvárosokban inkább a társasházi lakásokat keresik, ezeket még gyorsabban el lehet adni Fotó: Róka László Forrás: MTVA
Az első két hét alapján látható, hogy sokan vártak a rajtra. Augusztus utolsó és szeptember első hetében csúcsra járt az érdeklődések száma – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az Otthon start program első két hetét értékelve. Noha a második héten már valamelyest alábbhagyott az érdeklődés, az augusztus végi-szeptember első heti adatok éves összevetésben duplaakkora számokat mutatnak, és 

sokan léptek most olyanok is, akik hosszú éveket vártak egy ilyen kedvező konstrukcióra

 – értékelt a szakember, kiemelve azt is, hogy az Otthon startra lényegében mindenki felkészült, nem volt fennakadás, ráadásul a bejelentés időpontjától bőven volt ideje bekerülnie a köztudatba a kedvezményes konstrukciónak. Minden bank felvette a kínálatába, sőt, egyes hitelintézetek további kedvezményeket is ígértek mellé.

Eladó lakások, otthon start,
Az Otthon start eltérően segít a nagyvárosokban és a kisebb településeken (Fotó: Kallus György)

Az első két hét számai is beszédesek. Öt-ötezer igénylést adtak be heti bontásban, ez két hét alatt tízezer. Mint ismert, több tízezer érintettel-érdeklődővel lehet számolni a program kapcsán. Balogh László egy érdekes összevetést is tett, miszerint a két hét alatti igénylések száma egy, a lakáshitelek szempontjából kedvezőbb év számainak tizedét tette ki. Ha pedig az évi csaknem százezer lakáshitel-ügylettel vetjük össze, akkor is látszik a kiugróan jó kezdet.

Az élénkülés országos. Balogh László kérdésünkre elmondta, az érdeklődések duplázódását Győr-Moson-Sopron és Csongdrád-csanád vármegyékben mérték, a sorban Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye következik 81 és 73 százalékkal. Ugyanakkor a sor legvégén álló vármegyékben (Somogy, Veszprém, Nógrád, Zala és Baranya) is a negyven százalékot közelíti a keresletnövekedés, ez pedig azt jelenti, hogy országos jelentőségű az Otthon start – mutatott rá a szakember.

Az eddigiek alapján általánosságban elmondható, hogy a vásárlók most inkább a társasházi lakásokat keresik jobban, ezeket gyorsabban lehet eladni. A jelenség viszont azért nem meglepő, mert a fix 3 százalékos hitel segítségével költöző lakásvásárlók tipikusan ezeket az ingatlanokat választják első otthonnak.

Balogh László megjegyezte ugyanakkor: noha vevői szempontból a fix 3 százalékos hitel egyértelműen a nagyvárosokban jelenti a legnagyobb segítséget az ingatlanárak miatt, azokon a településeken sem elhanyagolható a jelentősége, ahol a fővárosi árszint töredékéért lehet ingatlant kapni. Ugyanis ha valaki piaci konstrukciót is tudna igényelni, de a támogatottat választja, azonos jövedelemszint mellett nagyobb és jobb minőségű házat tud megvenni. Közvetett hatása is lehet még az Otthon startnak a helyi vállalkozókra, főleg ha a sorház- vagy ikerházépítésekre gondolunk.

Az Otthon start önmagában is felvehető, házak esetén százötven-, míg lakások esetén százmillió forint az összeghatár. Lehetőség van arra ugyanakkor, hogy más konstrukciókkal kombinálják – hívta fel a figyelmet Balogh László. Ha valaki gyerekvállalásban gondolkodik, a csok plusz és vagy a babaváró jelentősen megnövelheti a mozgásterét, ennek pedig főleg a fővárosi ingatlanpiacon van jelentősége, ahol az árak magasabbak. A támogatott hitelek kombinálásával, két kereset megléte esetén nagyobb alapterületű ingatlan vehető meg, ami főleg figyelemre méltó abban az esetben, ha valaki első lakását vásárolná.

