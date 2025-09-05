Otthon Start Programjelzálog hitelkamatlakáshitel

Vihar előtti csend a hitelpiacon – de mikor robban a kamatesés?

Júliusban még nem állította meg a lakáshitelek iránti keresletet az Otthon start program, bár az kétségtelen, hogy a dinamika kis mértékben tovább csökkent. Augusztusban már komolyabb mértékben visszafoghatta a piacot a várakozás az új Otthon start hitelre, amit az is bizonyít, hogy hétfőtől a pénzintézeteknél elérhető kölcsön iránt már óriási a kereslet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 9:48
bérek, fizetés, pénz
Az Otthon Start program kedvező hatással lesz a piaci lakáshitelek kamatára. Forrás: Shutterstock
Júliusban 142 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel-szerződéseket a bankok, ami kismértékű lassulás az előző hónaphoz képest (az öszeg 1,7 milliárd forinttal kevesebb a júniusi és 6,5 milliárd forinttal a májusi adatnál). Bár az Otthon start program bejelentése még nem állította meg a keresletet, az augusztusi adatokban már markánsabb hatás látszódhat. A piaci lakáshitelek átlagos összege eközben 19 millió forint alá csökkent, amire kilenc hónapja nem volt példa – közölte Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

otthon start
Az Otthon start program a piaci lakáshitelek kamatait lejjebb fogja vinni. Fotó: Shutterstock

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök 2025. július 2-án jelentette be egy videóban, hogy 3 százalékos hitelt nyújtanak majd az első saját otthon megvásárlásához. Július folyamán folyamatosan érkeztek a hírek arról, hogy milyen feltételekkel indulhat el szeptembertől az Otthon start program.

 

Júliusban még nem látszott az Otthon start

A nyári hónapokban általánosan megfigyelhető az érdeklődés szerény mértékű csökkenése, épp ezért nem tűnik drasztikusnak a mostani lassulás. Fülöp Norbert Attila szerint augusztusban már komolyabb mértékben visszafoghatta a piacot a várakozás az új hitelre, amit az is bizonyít, hogy hétfőtől a pénzintézeteknél elérhető kölcsön iránt óriási a kereslet. A BiztosDöntés.hu szakértője szerint ugyanakkor a júliusi adatokban már látszik az is, hogy a bázisév adatai is erősek voltak. Ugyanis 2021 nyarát követően tavaly júliusban ment százmilliárd forint fölé a piaci feltételű lakáshitelek folyósításának összege. A magas bázisnak köszönhetően az elmúlt hónapokra jellemző, húsz százalékot meghaladó éves növekedési dinamika kilenc százalékra redukálódott júliusban.

Fülöp Norbert Attila szerint

a támogatott lakáshitelek – ez döntően a csok plusz – stabilan 25-30 milliárd forintos havi folyósítási összegre álltak be. 

Ez alól a júliusi adat sem volt kivétel: 30,4 milliárd forint értékben kötöttek szerződést támogatott hitelre az ügyfelek. Miután tavaly a csok plusz bevezetésének felfutása a nyár elején még kitartott, ezért a támogatott hitelek esetében éves szinten 12 százalékos visszaesést látunk.

 

Ismét húszmillió alatt az átlagos hitelösszeg

Ami meglepő, az az, hogy az átlagos hitelösszeg hat havi mélypontra csökkent: 

  • az egy szerződésre jutó összege már nem éri el a 19,4 millió forintot, 
  • miközben márciusban még ennél egymillió forinttal több volt. 

Miután a csok plusz nemcsak a hitelvolument, hanem az átlagösszeget illetően is stabil – az elmúlt három hónapban 24 millió forint körül stabilizálódott –, ezért a mostani csökkenés egyértelműen a piaci lakáshiteleknek tudható be. A júliusban megkötött piaci lakáshitel szerződések átlagos összege viszont csak 18,35 millió forint volt, utoljára ilyen alacsony összegű átlagos szerződéseket 2024 novemberében írtak alá az ügyfelek a bankokkal – emlékeztetett Fülöp Norbert Attila. A BiztosDöntés.hu szakértője szerint mindez annak is betudható, hogy a piaci lakáshitelek kamatszintje hónapok óta változatlan. A bankok jegybanknál nyilvántartott statisztikáiban nem volt még példa arra hogy három egymást követő hónapban ne mozduljon a piaci feltételű jelzáloghitelek átlagos költségmutatója, márpedig május óta ez 6,81 százalékon áll.

 

Kamatcsökkentést hoz a piaci hiteleknél is az Otthon start

Fülöp Norbert Attila szerint a következő hetekben a piaci feltételű lakáshitelek árazása jó eséllyel a háttérbe szorul, hiszen szinte kizárólag az új, Otthon start konstrukció iránt van jelenleg érdeklődés. Hosszabb távon a szakértő azonban arra számít, hogy a kedvezményes hitellehetőség a piaci feltételű lakáshitelek kamatszintjét is lejjebb fogja vinni.

