Az előkerült áruk között a Pop Mart által gyártott, világszerte népszerű „LABUBU” figurák voltak a legnagyobb számban, de a szállítmányokban számos más termék – többek között kulcstartók, kulacsok, pénztárcák, ruhadarabok és különféle kiegészítők – is helyet kaptak.
Rengeteg Labubut foglaltak le Ferihegyen
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatóságának pénzügyőrei az elmúlt hetekben tartott ellenőrzések során több mint 43 ezer darab hamis játékfigurát és kiegészítőt találtak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér légi forgalmában.
A gyártó visszaigazolása alapján a lefoglalt termékek egytől egyig hamisítványok – hívja fel a figyelmet közleményében a NAV. A szállítmányok döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben pedig Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek.
A hamis termékek nemcsak a gyártó szellemi tulajdonjogát sértik, hanem fogyasztóvédelmi kockázatot is jelenthetnek, hiszen minőségük és biztonságuk nem felel meg a jogszabályi előírásoknak – hangsúlyozzák. A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri a repülőtéren keresztül érkező szállítmányokat, és továbbra is határozottan fellép a hamis áruk behozatala ellen.
A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak és az árukat zár alá vették.
