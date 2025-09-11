NAVközleményLABUBUhamisítvány

Rengeteg Labubut foglaltak le Ferihegyen

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatóságának pénzügyőrei az elmúlt hetekben tartott ellenőrzések során több mint 43 ezer darab hamis játékfigurát és kiegészítőt találtak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér légi forgalmában.

Magyar Nemzet
Forrás: NAV2025. 09. 11. 13:49
labubu
a lefoglalt játékok egy része Forrás: NAV
Az előkerült áruk között a Pop Mart által gyártott, világszerte népszerű „LABUBU” figurák voltak a legnagyobb számban, de a szállítmányokban számos más termék – többek között kulcstartók, kulacsok, pénztárcák, ruhadarabok és különféle kiegészítők – is helyet kaptak.

Fotó: NAV

A gyártó visszaigazolása alapján a lefoglalt termékek egytől egyig hamisítványok – hívja fel a figyelmet közleményében a NAV. A szállítmányok döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben pedig Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek.

A hamis termékek nemcsak a gyártó szellemi tulajdonjogát sértik, hanem fogyasztóvédelmi kockázatot is jelenthetnek, hiszen minőségük és biztonságuk nem felel meg a jogszabályi előírásoknak – hangsúlyozzák. A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri a repülőtéren keresztül érkező szállítmányokat, és továbbra is határozottan fellép a hamis áruk behozatala ellen.

A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak és az árukat zár alá vették.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

