Rengeteg Labubut foglaltak le Ferihegyen

A gyártó visszaigazolása alapján a lefoglalt termékek egytől egyig hamisítványok – hívja fel a figyelmet közleményében a NAV. A szállítmányok döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben pedig Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek.

A hamis termékek nemcsak a gyártó szellemi tulajdonjogát sértik, hanem fogyasztóvédelmi kockázatot is jelenthetnek, hiszen minőségük és biztonságuk nem felel meg a jogszabályi előírásoknak – hangsúlyozzák. A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri a repülőtéren keresztül érkező szállítmányokat, és továbbra is határozottan fellép a hamis áruk behozatala ellen.