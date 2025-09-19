megtakarításforintRevolutdollár

Revolut: dollárkamat magyar ügyfeleknek – de vajon megéri?

A Revolut új megtakarítási lehetőséget kínál magyar ügyfeleinek, nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban tartott pénzre is fizet kamatot a friss hírek szerint. A digitális bank éves szinten akár 4,25 százalékos bruttó dollárhozamot ígér, csomagtól függően.

2025. 09. 19. 13:58
Forrás: Fotó: Anadolu via AFP
A szolgáltatás bevezetése azonban időzítés szempontjából vitatható. A Revolut által kínált, éves szinten akár 3,6 százalékos nettó dollárkamat nem tűnik vonzónak a forint jelenlegi erősödése és az amerikai fizetőeszköz kedvezőtlen árfolyamkilátásai mellett – írja a Világgazdaság

A dollárra is fizet kamatot a Revolut 
Fotó: Shutterstock

A forint idén több mint 15 százalékkal erősödött a dollárral szemben, így aki korábban dollárra váltott, jelentős árfolyamveszteséget szenvedhetett el. A dollár gyengülését több tényező is táplálja: az amerikai jegybank (Fed) újabb kamatcsökkentő ciklusba kezdett, jelenleg 4–4,25 százalékos sávban van az irányadó kamat, és további csökkentések várhatók. Ez lazább monetáris kondíciókat, nagyobb likviditást és gyengébb dollárt eredményez – írja a portál. 

A Revolut a csomagtól függően kamatot

Az új megtakarítási lehetőségről a Revolut nem értesítette egyelőre a felhasználókat, a weboldalukon sem található meg ez az újdonság, de a Revolut appban meg lehet nyitni a dolláralapú megtakarítási számlát, és naponta jóváírják a kamatokat – idézik a Revinfo nevű oldalt. Kiemelték: a kapott dollárkamat a felhasználói csomagtól is függ. A Standard, Plus és Premium csomag felhasználói jelenleg évi bruttó 3,0 százalék kamatot kapnak. A Metal csomagban évi bruttó 3,75 százalék, míg Ultra csomagban évi bruttó 4,25 százalék hozam érhető el. A kamatokat naponta írják jóvá, és a litván 15 százalékos forrásadót is levonják belőle, és ebből még Magyarországon is kell adózni.

Az amerikaidollár-megtakarítási számla éves nettó kamatai a Revinfo.hu szerint ennek megfelelően a következőképpen alakulnak:

  • Standard csomag: 2,55 százalék
  • Plus csomag: 2,55 százalék
  • Premium csomag: 2,55 százalék
  • Metal csomag: 3,19 százalék
  • Ultra csomag: 3,61 százalék

Ezzel szemben a Magyar Nemzeti Bank 6,5 százalékon tartja az alapkamatot, ami jelentős kamatelőnyt biztosít a forintnak, és tovább erősíti a hazai valutát. A jelenlegi devizapiaci környezet tehát nem kedvez a dollárban történő megtakarításnak, különösen akkor, ha az ügyfél forintból vált dollárra, majd vissza – ez árfolyamveszteséggel járhat – írja a Világgazdaság. 

