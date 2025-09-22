Rettegett kór közelít délről - itthon is indokoltak az óvintézkedések

Ismét pusztít a rettegett betegség (ASP) Horvátországban: a Bellye (Belje) mezőgazdasági vállalat katalinpusztai (Sokolovac) telepén, a szlavón Baranyában mintegy 10 ezer disznót kell elaltatni az afrikai sertéspestis miatt– jelentette be szombaton David Vlajcic horvát mezőgazdasági miniszter. A Bama.hu tudósítása szerint a tárcavezető egyben kiemelte, hogy az ország eddigi legnagyobb járványgócával állnak szemben.

Déli szomszédunknál támad az afrikai sertéspestis / Illusztráció (Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap)

Nemetinben is felütötte a fejét az afrikai sertéspestis

Aggodalomra ad okot, hogy a júliusi első észlelések után a vírust most Eszék külvárosában, Nemetinben is kimutatták, ahol egy 1600 sertést tartó telepet érint a járvány. A helyzet drámaiságára utal, hogy a probléma kezelése érdekében a horvát hadsereg egy alakulatát a fertőzött vagy gyanús telepek fertőtlenítésére vezénylik ki, a műszaki alakulatok pedig a sertések elaltatásában és elszállításában is segítenek.

A határ magyar oldalán, Baranya megyében napjainkban 335-340 ezer sertés tartását tartja nyilván a KSH, az állomány védelmét fokozott óvintézkedések segítik.