idegenforgalomSZÉP-kártyakártya forgalomturizmus

Szép-kártya: fontos határidő közeleg, jelentős összeget veszíthet, aki nem figyel erre

Még két napig használhatják fel ingyenesen a számlájukra 2024. március 20. és szeptember 20. között jóváírt, még fel nem használt egyenlegeket a Szép-kártya tulajdonosok, ezt követően a kártyaszolgáltató levonhat egy egyszeri 15 százalékos díjat. Ezért is érdemes a lejáró egyenleget 2025. szeptember 20-ig elkölteni. Idén ilyen turisztikai célokra költöttek a Szép-kártya-egyenlegükről a magyarok.

Gazsó Rita
2025. 09. 18. 14:44
Fotó: Fotó: Shutterstock
Az adócsökkentések mellett a Szép-kártya is jelentős segítséget nyújt a családoknak, miközben erősíti a belföldi turizmust és növeli a hazai szolgáltatók forgalmát is. A Nemzetgazdasági minisztérium legutóbbi adatai szerint ez év első félévében a Szép-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 248,6 milliárd forintot, amely 8,1 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakánál. A kártyatulajdonosok 226,6 milliárd forintot használtak fel június végéig, amely 12,3 százalékkal haladta meg az előző év ilyenkori adatot. 

SZÉP-kártya
A Szép-kártya-egyenleget jelentős részben turisztikai célra használják fel a kártyabirtokosok  Fotó: Shutterstock

Érdemes ellenőrizni, nem jár-e le a Szép-kártya-egyenleg egy része

Két nap múlva fontos határidő telik le: 

lejár a 2024. március 20. és szeptember 20. között jóváírt, még fel nem használt Szép-egyenlegek ingyenesen felhasználható időszaka. 

Az egyenleg természetesen ezt követően is korlátlan ideig felhasználható, de a kártyaszolgáltató egyszeri 15 százalékos díjat számíthat fel. Érdemes tehát az érintett időszakra vonatkozó egyenleget szeptember 20-ig, vagyis most szombatig elkölteni.

A kártyabirtokosok számára jó hír, hogy egyre több elfogadóhely közül választhatnak: az év hatodik hónapjában ezek száma 7,5 százalékkal nőtt tavalyhoz képest, már megközelítette a 158 ezret.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ idei első féléves adatai szerint júniusban 1,6 százalékkal nőtt a szálláshelyek Szép-kártyákról származó bevétele. A térségek közül az év első felében a legtöbbet a Balatonnál, valamint Gyulán és térségben költöttek a szálláshelyeken Szép-kártyákról, előbbinél júniusban ez az érték a belföldi szálláshelyi bevételeik 9,7 százalékát, utóbbinál 15,8 százalékát tették ki.

Hogyan utaznak a Szép-kártyások?

Úgyszintén jelentős növekedésről számolt be lapunknak a Szállás.hu

a szállásközvetítő oldalon az idei online fizetések összértékének már 27 százalékát a Szép-kártyások adták. 

Adataik szerint idei éves összehasonlításban a Szép-kártyát használó vendégek hosszabb időre foglalnak. Náluk az egy-két éjszakás utak a jellemzőek, de a kártyát használók körében 31,4 százalékkal kevesebb az egynapos foglalások aránya, míg a hároméjszakás tartózkodások aránya 23,5 százalékkal magasabb, mint a Szép-kártyát nem használók körében – emelte ki Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. Hozzátette: nyárra és őszre a legtöbb Szép-kártyás 2-3 éjszakára foglal, míg télre és tavaszra a két- és az egyéjszakás foglalásból van a legtöbb. 

Statisztikáik szerint a Szép-kártyások kosárértéke magasabb, szemben a Szép-kártyát nem használókkal, a kártyabirtokosok ugyanis a szállástípusok közül nagyobb arányban választják a hoteleket, még a nyári időszakban is, mint a Szép-kártyát nem használók. A 170 ezer forint feletti értékű foglalások aránya a Szép-kártyások körében 17 százalék, a Szép-kártyát nem használóknál 13 százalék – mondta a részletekről.

Eddig idén a Szép-kártyás foglalások 53 százaléka kétfős utazás, ezen foglalások további 30 százalékánál gyermek is volt a vendégek között. Az adatok szerint a kártyabirtokosok egyértelműen a vízparti vagy a fürdővárosokat keresik. A régiók versenyében idén a Balaton térsége a befutó a Szép-kártyások körében, amit Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl követ a dobogón. 

  1. A Szállás.hu oldalán Szép-kártyás fizetést választó vendégek idei kedvenc úti céljai belföldön:
    1.    Siófok
    2.    Eger
    3.    Budapest
    4.    Balatonfüred
    5.    Gyula
    6.    Hévíz
    7.    Miskolc
    8.    Hajdúszoboszló
    9.    Nyíregyháza
    10.    Zalakaros
    a kártyabirtokosok szeptember 15-ig megtett foglalásai alapján.

