Szép-kártya: fontos határidő közeleg, jelentős összeget veszíthet, aki nem figyel erre

Az adócsökkentések mellett a Szép-kártya is jelentős segítséget nyújt a családoknak, miközben erősíti a belföldi turizmust és növeli a hazai szolgáltatók forgalmát is. A Nemzetgazdasági minisztérium legutóbbi adatai szerint ez év első félévében a Szép-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 248,6 milliárd forintot, amely 8,1 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakánál. A kártyatulajdonosok 226,6 milliárd forintot használtak fel június végéig, amely 12,3 százalékkal haladta meg az előző év ilyenkori adatot.

A Szép-kártya-egyenleget jelentős részben turisztikai célra használják fel a kártyabirtokosok Fotó: Shutterstock

Érdemes ellenőrizni, nem jár-e le a Szép-kártya-egyenleg egy része

Két nap múlva fontos határidő telik le:

lejár a 2024. március 20. és szeptember 20. között jóváírt, még fel nem használt Szép-egyenlegek ingyenesen felhasználható időszaka.

Az egyenleg természetesen ezt követően is korlátlan ideig felhasználható, de a kártyaszolgáltató egyszeri 15 százalékos díjat számíthat fel. Érdemes tehát az érintett időszakra vonatkozó egyenleget szeptember 20-ig, vagyis most szombatig elkölteni.

A kártyabirtokosok számára jó hír, hogy egyre több elfogadóhely közül választhatnak: az év hatodik hónapjában ezek száma 7,5 százalékkal nőtt tavalyhoz képest, már megközelítette a 158 ezret.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ idei első féléves adatai szerint júniusban 1,6 százalékkal nőtt a szálláshelyek Szép-kártyákról származó bevétele. A térségek közül az év első felében a legtöbbet a Balatonnál, valamint Gyulán és térségben költöttek a szálláshelyeken Szép-kártyákról, előbbinél júniusban ez az érték a belföldi szálláshelyi bevételeik 9,7 százalékát, utóbbinál 15,8 százalékát tették ki.

Hogyan utaznak a Szép-kártyások?

Úgyszintén jelentős növekedésről számolt be lapunknak a Szállás.hu,

a szállásközvetítő oldalon az idei online fizetések összértékének már 27 százalékát a Szép-kártyások adták.

Adataik szerint idei éves összehasonlításban a Szép-kártyát használó vendégek hosszabb időre foglalnak. Náluk az egy-két éjszakás utak a jellemzőek, de a kártyát használók körében 31,4 százalékkal kevesebb az egynapos foglalások aránya, míg a hároméjszakás tartózkodások aránya 23,5 százalékkal magasabb, mint a Szép-kártyát nem használók körében – emelte ki Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. Hozzátette: nyárra és őszre a legtöbb Szép-kártyás 2-3 éjszakára foglal, míg télre és tavaszra a két- és az egyéjszakás foglalásból van a legtöbb.